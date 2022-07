Öl-Brent verweilt im Abwärtstrend

Quelle Chart: Guidants

Das Rohöl der Sorte Brent entlud die Spannung, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 30. Juni , gen Süden und tendiert seither abwärts. Dementsprechend befindet sich das Öl mittlerweile sogar in einem Abwärtstrend, welcher bereits mehrfach seine Bestätigung fand. Unterhalb von 106,00 USD sollte man daher weitere Verluste bis zur runden 100,00 USD-Marke einkalkulieren, bevor sich darunter weiterer Spielraum bis zum Level von 90,74 USD entladen könne.Oberhalb von 106,00 USD, speziell über dem EMA50 bei aktuell 110,08 USD (rote Linie), könnte sich hingegen wieder Preissteigerungen eröffnen. Dabei erlaubt sich Potenzial bis 115,80 USD und dem folgend bis zur Abwärtstrendlinie bei 120,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.