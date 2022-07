Greg Mannarino: Das System könnte eine ganze Bevölkerungsschicht auslöschen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Gregory Mannarino über die Inflation und die Geldpolitik der Federal Reserve. Der Gründer von traderschoice.net ist der Meinung, dass die US-Notenbank keine Pläne hat, die Zinserhöhungen in nächster Zeit zu stoppen, wodurch die Verbraucher mit der Last der steigenden Kosten belastet werden."Das derzeitige Umfeld ist so verdreht und auf den Kopf gestellt, dass es schwierig ist, sich einen Reim darauf zu machen, was vor sich geht. Was wir aber wissen, ist, dass die Zentralbanken noch nicht fertig sind. Sie werden die Geldmenge weiter aufblähen und alles daran setzen, mehr Schulden zu machen", so Mannarino.Die aggressive Zinserhöhungsstrategie der Fed zeige, wie fehlerhaft das derzeitige globale Währungssystem sei: "Die Weltwirtschaft befindet sich im freien Fall, und die Aktionen der Zentralbank beweisen das.[...] Das System verlangt, dass Schulden gemacht werden, jeden Tag und mit jedem möglichen Mechanismus."Der Finanzstratege glaubt zudem, dass die gesamte Weltwirtschaft im Chaos versinken wird, sollte der hohe Inflationsdruck weiter zunehmen. Weiterhin sieht er das Potenzial für einen bevorstehenden Boom bei Rohstoffen, da der US-Dollar angesichts der hohen Inflation weiter an Wert verliere. Das Geld werde sich vom risikoträchtigen Anlagen, d. h. Aktien, zu risikoarmen Anlagen, d. h. Rohstoffen, bewegen. "Rohstoffe haben das Potenzial, vom aktuellen Niveau aus in die Höhe zu schießen".© Redaktion GoldSeiten.de