Der Black-Out naht, Wirtschaft und Euro fallen & ein mysteriöses rotes Licht

In Deutschland werden Straßenblockierer nach Angaben der Welt am Sonntag mit 156.000 Euro des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert. Selbstschädigung der besonderen Art. Auch im Bereich der Landwirtschaft setzt sich das scheinbar irrationale Handeln fort.In England werden den Bauern Bargeldzahlungen angeboten, wenn Sie ihren Betrieb verkaufen und aufgeben, in Irland will man den angeblich "klimaschädlichen" Ausstoß an CO2 um ca. 25% senken, was was zu weiteren Preiserhöhungen und der Verschärfung der Versorgungskrise hohe Kosten verursachen und viele Arbeitsplätze kosten würde.Der Durchfluß von North-Stream 1 wurde auf 20% gesenkt, womit die Energiekrise weiter Fahrt aufnimmt, zusätztlich angeheizt durch Energieknappheit in Frankreich, das plötzlich viele Atomkraftwerke abschalten muß. In Deutschland beschleunigt sich der Absturz der Industrie, die ihre Produktion vermehrt einschränkt und sogar ins Ausland abwandert.Laut David Stockman, Autor und Ex-US-Präsidenten-Berater, begeht Europa mit seiner Energiepolitik und den Rußland-Sanktionen "wirtschaftlichen Selbstmord". Es sieht so aus, als wollen Apparatschiks und Politiker den Wohlstand Europas zerstören.Und was hat es mit dem roten Licht im Atlantik auf sich? In den Foren wird wild über den mögichen Weltuntergang spekuliert.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)