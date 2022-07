Quantum Battery Metals wird im August ein Feldteam in Lithiumkonzessionsgebiete entsenden

Vancouver, 26. Juli 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) hat sein von Geologen geprüftes Lithium-Explorationsprogramm für 2022 endgültig festgelegt und den Termin für Entsendung des Feldteams in der ersten Augustwoche festgelegt. Das Feldteam wird zunächst die Lithiumkonzessionsgebiete Alba und Kelso erreichen, da diese Konzessionsgebiete das größte Potenzial im Portfolio des Unternehmens aufweisen. Die Konzessionsgebiete wurden im Jahr 2021 erworben und Quantum konzentriert sich hauptsächlich darauf, die Konzessionsgebiete Alba und Kelso bis zu ihrer höchsten Kapazität zu entwickeln.Das Programm wird durch die im Jahr 2021 durchgeführte Satellitenuntersuchung stark ergänzt, wobei sich die luftgestützte Untersuchung über die beiden riesigen Konzessionsgebiete erstreckte und mehrere untersuchungswürdige Anomalien identifizierte. Ein vierköpfiges Team wird für das Prospektions- und Kartierungsprogramm in den beiden Konzessionsgebieten eingesetzt. Das Programm wird dazu dienen, potenzielle Lithiumziele, die während einer Satellitenuntersuchung im Jahr 2021 im Konzessionsgebiet identifiziert wurden, vor Ort zu verifizieren. Das Team soll die sichtbaren Aufschlüsse effizient beproben und kartieren, um potenziell ausstreichende Pegmatite und Lithiummineralisierungen zu identifizieren und abzugrenzen. Damit soll die Kontinuität dieser Merkmale aufgezeigt und künftige Explorationsarbeiten angeleitet werden.- Prospektion des geologischen Gebiets;- Fortgeschrittene Kartierung für die zukünftige Entwicklung und Markierung;- Bodenprobenahme;- Entnahme von Schlitzproben aus dem anstehenden Gestein.Die Satellitenuntersuchung war das Fundament, das Quantum für die Zukunft seines Lithiumprojekts gelegt hat. Mit einer soliden Grundlage, die mehrere Anomalien in den Konzessionsgebieten aufzeigt, haben wir die Gebiete genau lokalisiert, auf die wir uns im Jahr 2022 konzentrieren wollen. Wir haben hohe Erwartungen, da mehrere angrenzende Regionen positive Ergebnisse für Batteriemetalle gezeigt haben. Das kombinierte Konzessionsgebiet Alba-Kelso umfasst 71 Mineral-Claims mit einer Fläche von etwa 3.756,51 ha. Im Konzessionsgebiet Alba-Kelso wurden seit 1974 mit Unterbrechungen Explorationsarbeiten durchgeführt, die Prospektionsarbeiten, geochemische Probenahmen (Seesediment, fluvioglaziale Sedimente, regionaler Geschiebemergel), Kartierungen sowie geophysikalische und satellitengestützten Untersuchungen umfassten, wobei zuletzt im Jahr 2021 eine satellitengestützte Untersuchung und Probenahmen durchgeführt wurden.Andrew SostadAndrew Sostad, CEO und Director400 - 837 West Hastings StreetVancouver, British Columbia V6C 3N6Tel: 604.629.2936E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com 