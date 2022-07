Der Mythos vom "Weginflationieren der Schulden"

Es wird behauptet, dass die Staatsverschuldung durch eine so genannte "finanzielle Repression", d.h. durch eine Kombination aus "Preisinflation" und Zinsunterdrückung, verringert werden kann. Die Idee ist, dass die Staatsverschuldung real auf relativ schmerzlose Weise verringert werden kann, indem die Währung, auf die die Schulden lauten, abgewertet wird, während die Zentralbank einen starken Anstieg der Kosten für die Bedienung der Schulden verhindert.Oberflächlich betrachtet erscheint dies plausibel und könnte in den kommenden Jahren von einigen Regierungen, darunter auch der US-Regierung, durchaus versucht werden. Abgesehen davon, dass es in der Vergangenheit nie so funktioniert hat, wie es angepriesen wurde, besteht das Problem mit der finanziellen Repression darin, dass sie, wenn man sie durch die Brille einer guten Wirtschaftstheorie betrachtet, nicht plausibel ist. Im Gegenteil, die gute Wirtschaftstheorie zeigt, dass der Weg der finanziellen Repression zur Zerstörung der Währung und zum wirtschaftlichen Zusammenbruch führt.Zur Untermauerung ihres Arguments verweisen die Befürworter der Idee, dass finanzielle Repression ihr angestrebtes Ziel (eine Verringerung der realen Staatsverschuldung ohne dramatisch negative wirtschaftliche Folgen) erreichen kann, auf die Erfahrungen der USA im Jahrzehnt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In diesem Zeitraum kam es zu einer erheblichen "Inflation", einer starken Verringerung der Staatsverschuldung und erfolgreichen Bemühungen der Fed, einen inflationsbedingten Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen zu verhindern. Dies ist jedoch ein Beispiel für den logischen Fehler, zu beobachten, dass "B" auf "A" folgte, und daraus zu schließen, dass "A" daher "B" verursacht haben muss.In den Wirtschaftswissenschaften gibt es immer viele mögliche Einflüsse auf ein Ergebnis. Um unsinnige Ursache-Wirkung-Beziehungen zu vermeiden, muss man sich daher mit Vorwissen in Form einer guten Theorie ausstatten. Die Beobachtung, dass sich die Arbeitslosenquote in den USA in den letzten 20 Jahren tendenziell und mit Verzögerung umgekehrt zum isländischen Bierpreis entwickelt hat, sollte beispielsweise nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass die Arbeitslosenquote in den USA durch eine Erhöhung des isländischen Bierpreises gesenkt werden könnte.Was die Erfahrungen der USA in der Nachkriegszeit betrifft, so war der Schlüssel zum Erfolg nicht die "finanzielle Repression". Die Schlüssel waren der Abbau der New-Deal-Programme, die allgemeine Freigabe der Wirtschaft, eine Reduzierung der Staatsausgaben (die Staatsausgaben brachen in den beiden Jahren unmittelbar nach dem Krieg ein und stagnierten dann einige Jahre lang) und eine Währung, die an die größte Goldreserve der Welt gekoppelt war. Es war die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke und zurückhaltenden Staatsausgaben, nicht die Kombination aus Inflation und Zinsunterdrückung, die es der US-Regierung ermöglichte, ihre Schuldenlast erheblich zu reduzieren. In der heutigen Welt können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass eine allgemeine Freigabe der Wirtschaft, die zu einem starken realen Wachstum führt, nicht zu erwarten ist.Um sich vorzustellen, was als Reaktion auf die finanzielle Repression in den kommenden Jahren geschehen würde, muss man sich vor Augen halten, dass, wenn die Zentralbank das Funktionieren eines Druckventils stoppt, der Druck an anderer Stelle ausbrechen wird. Indem sie beispielsweise genügend Staatsschulden monetarisiert, könnte die Fed eine Situation mit hoher Preisinflation und niedrigen Zinskosten für die US-Regierung schaffen. Infolgedessen würde die Gesamtverschuldung des Staates rasch ansteigen, und die Fed wäre gezwungen, ihre Anleihenmonetarisierung zu verstärken, um die Renditen der Staatsanleihen im Zaum zu halten, was zu einer weiteren "Inflation" führen und die Kosten für die Verwaltung des Staates noch einmal erheblich in die Höhe treiben würde, usw. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in einem Umfeld mit hoher Inflation und niedrigem Wachstum die finanzielle Repression zu einer Abwärtsspirale bei der Kaufkraft der Währung und zu einer Aufwärtsspirale bei der Staatsverschuldung führen würde.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 27. Juli 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.