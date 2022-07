Gerardo Del Real: Wann bricht Gold nach oben aus?

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Gerardo Del Real über die enttäuschende Entwicklung der Goldpreise im Juli.Der Miteigentümer von Resource Stock Digest und Digest Publishing, erklärt in dem Gespräch, dass die Performance des Metalls zwar für US-Bürger schwach aussah, aber anderswo deutlich besser ausgesehen habe. "Gold hat sich als Währungsabsicherung für die meisten anderen Währungen hervorragend verhalten", so Del Real.Er rechne trotzdem damit, dass Gold auch in US-Dollar noch ein neues Allzeithoch erreichen werde: "Ich sehe das immer noch als Möglichkeit an – ich denke, wir sind sehr nahe dran, in Anbetracht dessen, wie aggressiv die US-Notenbank in Bezug auf Inflation und Zinserhöhungen auftritt."Del Real glaubt, dass die aggressive Haltung der Zentralbank nicht mehr lange anhalten wird: "Ich denke, wir sind etwa ein oder zwei Quartale davon entfernt, dass die Fed nicht mehr so aggressiv sein kann, wie sie es im Moment mit den Zinserhöhungen ist." Er gehe davon aus, dass die Zentralbank ihren Ton ändern wird, wenn die Zwischenwahlen in den USA näher rücken. "Ich denke, dass Gold dann ausbrechen wird."Weitere Themen des Interviews sind Uran und Lithium sowie interessante in diesen Sektoren tätige Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de