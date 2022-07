WGC: Zentralbanken tätigen im Juni keine Goldverkäufe

© World Gold Council

Der World Gold Council veröffentlichte heute die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Notenbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten per Ende Juni 2022 berücksichtigt.Den Angaben zufolge meldeten die Zentralbanken für Juni ausschließlich Goldkäufe, keine Verkäufe. Damit waren die Notenbanken den dritten Monat in Folge Nettokäufer von Gold.Der Irak meldete einen Anstieg der Reserven um 34,0 Tonnen. Die Türkei kaufte im Juni 7,7 Tonnen Gold, Usbekistan 8,7 Tonnen und Kasachstan 4,2 Tonnen. Indien meldete Goldkäufe im Umfang von 3,7 Tonnen und Tschechien kaufte 0,5 Tonnen. Für Bangladesch, Mexiko und die Mongolei ergab sich jeweils ein Plus von 0,1 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de