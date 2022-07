Chartexperte: Wenn alles zusammenbricht, sind diese beiden Vermögenswerte die Rettung

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research in dieser Woche mit Carter Braxton Worth über die Geldpolitik der US-Notenbank und die künftige Entwicklung der Inflation.Der Gründer und CEO des auf technische Analysen spezialisierten Unternehmens Worth Charting ist der Ansicht, dass der Höhepunkt der Inflation inzwischen erreicht wurde. "Es wird keine explodierende Inflation mehr geben, wie wir sie bisher erlebt haben." Dennoch rät er dazu Bargeld zu horten, da der Inflationsdruck hoch bleibe und eine Bärenphase bei Aktien bevorstehen könnte: "In einem Umfeld wie diesem sollte man einen höheren Bargeldbestand als normal haben."Worth vertritt die Ansicht, dass Gold und Öl die einzigen beiden Vermögenswerte sind, die man besitzen sollte, wenn sich die Inflation doch weiter verschlimmern sollte: "Wenn es wirklich zum Schlimmsten kommt, braucht man eine Währung, auf die man sich verlassen kann, und eine Form von Treibstoff. Es gibt einen Grund, warum die Regierung diese Dinge lagert, und nichts anderes."Man sollte sich auf Gold als Inflationsschutz verlassen, nicht auf Kryptowährungen, da der Kryptobereich unberechenbar und riskant sei. "Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Gold und Bitcoin irgendwie vergleichbare Vermögenswerte sind. Gold wird nicht im Internet gestohlen," so Worth.© Redaktion GoldSeiten.de