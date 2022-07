OceanaGold Corp.: Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2022

Quartal zum 30. Juni 2022 Haile Didipio Waihi Macraes Konsolidiert

Q2 2022 Q2 2021

Produktion, Verkauf und Kosten

Produziertes Gold koz 38.0 29.3 8.2 36.9 112.3 93.8

Goldverkäufe koz 38.5 25.9 8.5 37.0 109.8 95.9

Durchschnittlicher Goldpreis US$/oz 1,880 1,789 1,876 1,873 1,856 1,893

Produziertes Kupfer kt - 3.8 - - 3.8 -

Kupferverkäufe kt - 3.7 - - 3.7 -

Durchschnittlicher Kupferpreis (2) US$/Pfund - 3.34 - - 3.34 -

Barkosten US$/oz 905 519 1,903 942 903 734

Standort AISC (1) US$/oz 1,432 609 2,659 1,458 1,430 1,226

Betriebsärztliche Untersuchungen

Abgebautes Material kt 10,122 397 204.5 12,091 22,814 24,004

Abgebauter Abfall kt 9,362 43 126.9 10,115 19,647 21,904

Gefördertes Erz kt 760 354 77.6 1,976 3,168 2,101

Mühlenmaterial kt 895 1,062 78.0 1,476 3,511 2,003

Mühle Materialqualität g/t 1.67 0.97 3.46 0.96 1.20 1.72

Goldausbringung % 78.5 88.3 94.4 81.0 82.9 84.1

Ausgaben für Investitionen

Allgemeine Operationen US$m 6.5 2.2 0.5 5.9 15.2 6.7

Pre-strip & Aktivierter Bergbau US$m 12.6 0.2 5.2 11.4 29.3 30.6

Wachstum US$m 6.0 1.7 3.4 2.1 15.5 51.2

Erkundung US$m 0.9 0.1 3.0 1.4 5.3 6.4

Kapitalausgaben insgesamt US$m 26.0 4.2 12.1 20.8 65.3 94.9

Jahr bis heute 30. Juni 2022 Haile Didipio Waihi Macraes Konsolidiert

YTD 2022 YTD 2021

Produktion, Verkauf und Kosten

Produziertes Gold koz 98.2 58.7 15.0 74.5 246.3 177.0

Goldverkäufe koz 93.0 55.7 15.1 75.2 239.0 178.8

Durchschnittlicher Goldpreis US$/oz 1,898 1,888 1,873 1,880 1,888 1,843

Produziertes Kupfer kt - 7.3 - - 7.3 -

Kupferverkäufe kt - 7.4 - - 7.4 -

Durchschnittlicher Kupferpreis US$/Pfund - 4.11 - - 4.11 -

Barkosten US$/oz 707 255 1,810 974 756 764

Standort AISC (1) US$/oz 1,220 305 2,787 1,426 1,243 1,227

Betriebsärztliche Untersuchungen

Abgebautes Material kt 19,735 911 440 23,775 44,861 46,626

Abgebauter Abfall kt 18,011 71 288 19,349 37,719 41,733

Gefördertes Erz kt 1,724 840 152 4,426 7,142 4,893

Mühlenmaterial kt 1,764 1,934 151 2,937 6,786 3,961

Mühle Materialqualität g/t 2.10 1.06 3.28 0.98 1.35 1.65

Goldausbringung % 81.6 88.7 93.7 80.5 83.4 84.0

Ausgaben für Investitionen

Allgemeine Operationen US$m 14.9 2.6 1.1 11.7 30.3 15.0

Pre-strip & Aktivierter Bergbau US$m 30.3 0.2 12.0 17.5 60.1 46.9

Wachstum US$m 10.5 3.6 9.2 5.7 32.5 90.2

Erkundung US$m 1.9 0.1 6.2 2.9 11.1 12.2

Kapitalausgaben insgesamt US$m 57.5 6.5 28.5 37.9 134.0 164.2

Quartal zum 30. Juni 2022 Q2 Q1 Q2 YTD YTD

(US$m) 30. Juni 2022 31. März 2022 30. Juni 2021 30. Juni 2022 30. Juni 2021

Einnahmen 229.4 285.7 182.6 515.1 331.5

Umsatzkosten, ohne Abschreibungen und Amortisation (119.9) (114.4) (71.3) (234.3) (138.0)

Allgemeines und Verwaltung - indirekte Steuern (2) (3.8) (4.5) - (8.3) (0.1)

Allgemeines und Verwaltung - Leerkapazitätsgebühren (1) - - (5.5) - (10.0)

Allgemeines und Verwaltung - Sonstiges (14.5) (11.1) (12.7) (25.6) (25.3)

Fremdwährungsgewinne/(-verluste) (16.7) 1.9 (1.0) (14.8) (4.4)

Sonstige Erträge/(Aufwendungen) 0.2 0.4 (2.2) 0.6 (1.8)

EBITDA (ohne Wertminderungsaufwand) 74.7 158.0 89.9 232.7 151.9

Abschreibung und Amortisation (47.1) (55.3) (40.0) (102.4) (76.3)

Nettozinsaufwand und Finanzierungskosten (0.7) (2.8) (2.6) (3.5) (5.3)

Ergebnis vor Ertragsteuern (ohne Wertminderungsaufwand) 26.9 99.9 47.3 126.8 70.3

Ertragsteueraufwand auf den Gewinn (6.3) (18.1) (15.8) (24.4) (21.5)

Ergebnis nach Ertragsteuern (ohne Wertminderungsaufwand) 20.6 81.8 31.4 102.4 48.7

Wertminderungsaufwand - - - - (1.3)

Abschreibung von Explorations-/Grundstücksausgaben/Investitionen (3) (1.2) (3.2) - (4.4) -

Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern 19.4 78.6 31.4 98.0 47.4

Unverwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie $0.03 $0.11 $0.04 $0.14 $0.07

Verwässerter Gewinn/(Verlust) pro Aktie $0.03 $0.11 $0.04 $0.14 $0.07

Quartal zum 30. Juni 2022 Q2 Q1 Q2 YTD YTD

(US$m) 30. Juni 2022 31. März 2022 30. Juni 2021 30. Juni 2022 30. Juni 2021

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 79.7 143.8 35.8 223.5 83.4

Cashflow aus der Investitionstätigkeit (63.6) (71.9) (80.9) (135.5) (152.8)

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (57.3) (8.7) (5.4) (66.0) (12.1)

Freier Cashflow 8.8 63.2 (50.5) 72.0 (81.5)

(Alle Finanzzahlen in US Dollar, sofern nicht anders angegeben)BRISBANE - OceanaGold Corp. (TSX: OGC) (ASX: OGC) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen") meldete seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal, das am 30. Juni 2022 endete. Einzelheiten zu den konsolidierten Abschlüssen und die Management Discussion and Analysis ("MD&A") sind auf der Website des Unternehmens unter www.oceanagold.com verfügbar.- Goldproduktion im zweiten Quartal von 112.296 Unzen und Goldproduktion im ersten Halbjahr von 246.331 Unzen, ein Anstieg um 39 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021.- Konsolidierte All-in Sustaining Costs (AISC") des zweiten Quartals von 1.430 $ pro Unze und konsolidierte AISC des ersten Halbjahres von 1.243 $ pro Unze.- Umsatz im zweiten Quartal von 229 Mio. USD, EBITDA von 75 Mio. USD und Nettogewinn nach Steuern von 19 Mio. USD, was zu einem Rekordumsatz im ersten Halbjahr von 515 Mio. USD, EBITDA von 233 Mio. USD und Nettogewinn nach Steuern von 98 Mio. USD führt.- Vollständig verwässerter bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,05 US-Dollar für das zweite Quartal und 0,16 US-Dollar für das erste Halbjahr.- Freier Cashflow von 9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal und 72 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr.- Die Nettoverschuldung verringerte sich zum 30. Juni 2022 auf 156 Mio. USD, bei einem Verschuldungsgrad von 0,38.- Rückzahlung von 50 Mio. USD der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens, wodurch die in Anspruch genommenen Schulden auf 200 Mio. USD reduziert wurden.- Antrag auf Genehmigung des Projekts Waihi North, einschließlich des Untertagebergwerks Wharekirauponga, im Juni eingereicht.- Obwohl das Supplemental Environmental Impact Statement ("SEIS") Final Record of Decision ("ROD") noch nicht veröffentlicht wurde, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es und die nachfolgenden Betriebsgenehmigungen in Kürze erteilt werden.- Die konsolidierte Prognose für das Gesamtjahr wurde wie folgt aktualisiert:o Die Prognose für die Goldproduktion von 445.000 bis 495.000 Unzen Gold wird bekräftigt.o Die Prognose für die Kupferproduktion wird auf 12.000 bis 14.000 Tonnen erhöht.o Die AISC-Prognose für das Gesamtjahr wird um 7,5 % auf 1.375 bis 1.475 $ pro Unze angehoben, was die Auswirkungen der Kosteninflation und die geringeren erwarteten Kupfernebenproduktgutschriften aufgrund eines niedrigeren erwarteten Kupferpreises widerspiegelt.o Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich um 30 Millionen Dollar auf 305 bis 365 Millionen Dollar sinken.Gerard Bond, President und CEO von OceanaGold, sagte: "Das Unternehmen hat ein solides zweites Quartal abgeliefert, in dem die operative Leistung in unserem gesamten Portfolio den Erwartungen entsprach. Zusammen mit den starken Preisen erzielten wir in der ersten Hälfte des Jahres 2022 einen Rekordumsatz und einen starken freien Cashflow, der es uns ermöglichte, 50 Mio. $ an in Anspruch genommenen Bankverbindlichkeiten zurückzuzahlen und die Bilanz zu stärken, was weitere Investitionen in hochwertige Möglichkeiten in unserem gesamten Unternehmen ermöglichen wird.""Im zweiten Quartal lag Haile weiterhin voll im Plan. Der Abbau wurde auf die Grube Haile umgestellt und der Betrieb machte weiterhin gute Fortschritte bei Produktivitäts- und Effizienzinitiativen. Obwohl die SEIS noch nicht veröffentlicht wurde, was bedeutet, dass das Entscheidungsprotokoll und der Erhalt der nachfolgenden Betriebsgenehmigungen noch ausstehen, wurden wir darüber informiert, dass sie sich in der Endphase der Bearbeitung befindet und kurz vor der Veröffentlichung steht.""In Didipio leistet das Team weiterhin außergewöhnliche Arbeit, wobei das zweite Quartal das erste Quartal war, in dem die volle Abbaugeschwindigkeit unter Tage aufrechterhalten werden konnte. Dies ist eine großartige Leistung so kurz nach der Wiederaufnahme des Betriebs. ""Obwohl die Herausforderungen bei Waihi fortbestanden, konnten wir eine Verbesserung der Abbauraten und der Ausbringung feststellen, da der Abbau in Gebieten begann, die durch das beschleunigte Grad-Kontrollbohrprogramm besser definiert wurden, und es ist zu erwarten, dass sich die Leistung in den kommenden Quartalen weiter verbessern wird.""Die starken Leistungen von Haile und Didipio in der ersten Jahreshälfte haben uns dazu veranlasst, unsere konsolidierte Produktionsprognose für das gesamte Jahr von 445.000 bis 495.000 Unzen zu bestätigen und gleichzeitig die Prognose für die Kupferproduktion für das gesamte Jahr anzuheben. In Anbetracht des inflationsbedingten Anstiegs der wichtigsten Inputkosten in unserem Unternehmen, insbesondere der Dieselkosten, der Materialien und der Verbrauchsmaterialien, in Kombination mit dem Rückgang der Kupferpreise, erhöhen wir unsere konsolidierte AISC-Prognose für das Gesamtjahr um etwa 7,5 %, wobei die AISC nun im Bereich von 1.375 bis 1.475 $ pro Unze erwartet werden. Diese Erhöhung der AISC wird teilweise durch die Erwartung ausgeglichen, dass die Gesamtinvestitionen im Jahr 2022 um 30 Millionen $ niedriger ausfallen werden, wobei das nachhaltige Kapital und das Wachstumskapital zwischen 20 Millionen $ und 10 Millionen $ unter der ursprünglichen Prognose liegen werden. ""In Verbindung mit den heutigen Ergebnissen für das zweite Quartal haben wir bekannt gegeben, dass wir das Delisting von der ASX beantragt und genehmigt bekommen haben. Obwohl uns diese Entscheidung angesichts der historischen Verbindungen des Unternehmens zur ASX nicht leicht gefallen ist, glauben wir, dass die Konsolidierung der Aktien auf einem liquiden Markt, auf dem fast alle Aktien gehalten werden, den Aktionären zugute kommen wird. ""Ich habe mich gefreut, Anfang dieser Woche die beträchtliche Verstärkung unseres Executive Leadership Teams bekannt zu geben, von dem die meisten in unserem Büro in Brisbane arbeiten werden. In Anbetracht des Standorts unserer Aktionärsbasis, unserer Aktivitäten und Möglichkeiten werde ich in den kommenden Monaten nach Vancouver, Kanada, umziehen, und zu gegebener Zeit wird dies der Ort sein, an dem sich unser Hauptsitz befinden wird", sagte Herr Bond.(1) Die AISC des Standorts verstehen sich exklusive der allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens, die konsolidierten AISC beinhalten die allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens. Die Cash Costs und All-In Sustaining Costs werden auf Basis der verkauften Unzen und abzüglich der Nebenproduktgutschriften angegeben.(2) Der berechnete durchschnittliche erhaltene Kupferpreis beinhaltet Neubewertungen zu Marktpreisen für nicht finalisierte Lieferungen sowie endgültige Anpassungen für Lieferungen aus früheren Zeiträumen gemäß den Rechnungslegungsvorschriften. In dem am 30. Juni 2022 zu Ende gegangenen Quartal wurde für die Lieferungen ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 3,91 $/lb erzielt.Anmerkungen:· Das konsolidierte Kapital umfasst die Kosten für die Sanierung und Schließung von Reefton und die Kapitalprojekte des Unternehmens, die sich nicht auf eine bestimmte Betriebsregion beziehen; diese beliefen sich im zweiten Quartal auf 1,6 Mio. $ bzw. 0,6 Mio. $.· Die Investitions- und Explorationsausgaben nach Standorten umfassen gegebenenfalls auch die damit verbundene regionale Greenfield-Exploration.(1) Das Unternehmen hat in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 keine Umsatzerlöse oder Umsatzkosten aus der Didipio-Mine verbucht. Allgemeine und Verwaltungskosten - Die Leerkosten spiegeln die Nicht-Produktionskosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft von Didipio bis zum 31. Oktober 2021 wider.(2) Vertritt die produktionsbezogenen Steuern auf den Philippinen, insbesondere die Verbrauchssteuer, die lokale Gewerbesteuer und die Grundsteuer.(3) Die Investition in Sam's Creek wurde zum 30. Juni 2022 mit 1,2 Mio. $ abgeschrieben.Das Unternehmen produzierte in der ersten Jahreshälfte 2022 246.331 Unzen Gold und 7.304 Tonnen Kupfer, was einem Anstieg der Goldproduktion um 39 % im Vergleich zur vorherigen Jahreshälfte entspricht. Diese Verbesserung spiegelt die solide Produktion in allen unseren Betrieben wider, einschließlich Didipio, das im vorherigen Vergleichszeitraum nicht in Betrieb war. Wie erwartet, war die konsolidierte Produktion im zweiten Quartal mit 112.296 Unzen Gold niedriger als im ersten Quartal. Der Rückgang um 16 % ist hauptsächlich auf die geringere Produktion von Haile zurückzuführen, die mit dem Minenplan und dem damit verbundenen Gehaltsprofil übereinstimmt. Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 war die Produktion im aktuellen Quartal um 20 % höher, was hauptsächlich auf die Wiederaufnahme des Betriebs bei Didipio zurückzuführen ist.Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 AISC von 1.243 $ bei einem Absatz von 238.988 Unzen Gold und 7.451 Tonnen Kupfer. Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen AISC von 1.430 $ pro Unze bei einem Goldabsatz von 109.797 Unzen und einem Kupferabsatz von 3.740 Tonnen.Haile produzierte im ersten Halbjahr 98.206 Unzen Gold, einschließlich 37.958 Unzen Gold im zweiten Quartal. Wie erwartet wurde der Abbau in der Ledbetter-Phase-1-Grube im ersten Quartal abgeschlossen und der Betrieb ging im zweiten Quartal zum Abbau in der niedriggradigeren Haile-Tagebaugrube über. Der Abbau in der Grube Haile wird voraussichtlich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 andauern. Die AISC des Standorts im zweiten Quartal betrugen 1.432 $ pro Unze bei Cash-Kosten von 905 $ pro Unze. Der Anstieg gegenüber dem Vorquartal spiegelt in erster Linie den geringeren Gehalt wider, der zu einer geringeren Produktion und einem geringeren Umsatz führte, aber auch die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, insbesondere Diesel, Reagenzien und mechanische Teile.Die ergänzende Umweltverträglichkeitserklärung ("SEIS"), das endgültige Entscheidungsprotokoll und die nachfolgenden Betriebsgenehmigungen stehen noch aus. Dem Unternehmen wurde mitgeteilt, dass sich die SEIS in der allerletzten Phase der Endredaktion befindet und kurz vor der Veröffentlichung steht. Das Unternehmen hat keine Anzeichen dafür, dass das SEIS Record of Decision und die nachfolgenden Betriebsgenehmigungen nicht ausgestellt werden und ist zuversichtlich, dass dies in Kürze der Fall sein wird. Die Genehmigungen sind erforderlich, um mit der Erschließung der Untertagemine zu beginnen und die Betriebsfläche zu erweitern, um den Bau zukünftiger PAG-Abfalllagerungsanlagen zu ermöglichen. Wie bereits mitgeteilt, wirkt sich die anhaltende Verzögerung bei der Ausstellung des SEIS Final Record of Decision und der damit verbundenen Genehmigungen weiterhin auf die Produktivität bei Haile aus, wo die Abbaugeschwindigkeit durch die Wiederaufbereitung des Materials eingeschränkt wird, was die Produktion verringert und die Kosten erhöht. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen erwartet das Unternehmen eine Verbesserung der Betriebseffizienz und niedrigere Betriebsstückkosten, die schrittweise über einen Zeitraum von zwei Jahren erreicht werden sollen.Didipio produzierte im ersten Halbjahr 2022 58.715 Unzen Gold und 7.304 Tonnen Kupfer, einschließlich 29.269 Unzen Gold und 3.794 Tonnen Kupfer im zweiten Quartal. Das zweite Quartal beinhaltete eine anhaltend starke Leistung und war das erste Quartal, in dem der Untertagebau mit einer vollen Produktionsrate von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr seit der Wiederaufnahme des Betriebs im November 2021 aufrechterhalten wurde. Die AISC von Didipio lagen im zweiten Quartal bei 609 $ pro verkaufter Unze, während die Cash-Kosten 519 $ pro verkaufter Unze betrugen, wodurch der Betrieb trotz eines niedrigeren realisierten Kupferpreises starke Margen erzielte.Im Laufe des Quartals erhielt das Unternehmen die geänderte Umweltverträglichkeitsbescheinigung ("ECC") vom philippinischen Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen. Mit dieser Änderung wurde der zulässige jährliche Mühlendurchsatz von 3,5 Mtpa auf 4,3 Mtpa erhöht. Zusätzlich zum abgebauten Erz verfügt Didipio über ca. 17 Mio. Tonnen auf Halde gelagertes Erz und erwartet, im Jahr 2022 ca. 3,9 bis 4,0 Mio. Tonnen pro Jahr zu verarbeiten.Macraes produzierte in der ersten Jahreshälfte 74.456 Unzen Gold, davon 36.868 Unzen Gold im zweiten Quartal, was im Vergleich zum Vorquartal in etwa gleich geblieben ist und 11 % über dem Niveau des ersten Halbjahres liegt. Trotz des anhaltenden COVID-19-bedingten Arbeitsausfalls blieb die Produktion von Macraes im Quartalsvergleich stabil. Die AISC von Macraes lagen im zweiten Quartal bei 1.458 $ pro verkaufter Unze, während die Cash-Kosten 942 $ pro verkaufter Unze betrugen.Bei Waihi verzeichnete Martha Underground verbesserte Abbauraten und eine bessere Abstimmung, da sich der Abbau auf Bereiche konzentrierte, die durch Grad-Control-Bohrungen besser definiert wurden. Im zweiten Quartal produzierte Waihi 8.201 Unzen, was einer Steigerung von 21 % gegenüber dem Vorquartal und 108 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021 entspricht. Die Steigerung der Produktion gegenüber dem Vorquartal ist auf die höheren abgebauten Erztonnen und Erzgehalte zurückzuführen, die durch das beschleunigte Grad-Control-Bohrprogramm, die verstärkte Erschließung und die verbesserte Stopfleistung unterstützt wurden. Während des Quartals wurde das erste Restloch erfolgreich abgebaut und lieferte etwas mehr Tonnen und Erzgehalt als geplant.Das beschleunigte Grad-Control-Bohrprogramm von Waihi für die Jahre 2022 und 2023 wurde am Ende des zweiten Quartals vor dem Zeitplan abgeschlossen. Die Ergebnisse des Bohrprogramms für 2022 werden zur Aktualisierung der Minenplanung und des Ablaufs für den Rest des Jahres 2022 verwendet und werden voraussichtlich zu einer weiteren Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte führen.Ende des zweiten Quartals reichte das Unternehmen den Genehmigungsantrag für das Projekt Waihi North (WNP"), zu dem auch die Untertagemine Wharekirauponga gehört, bei den Hauraki District und Waikato Regional Councils ein. Die Räte führen eine Vollständigkeitsprüfung des Antrags durch, an die sich eine Phase der öffentlichen Anhörung anschließen soll. Sobald diese abgeschlossen ist, werden die Räte das Anhörungsverfahren für die frühere Prüfung des Genehmigungsantrags festlegen.Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr einen Rekordumsatz von $ 515,1 Millionen, der den erfolgreichen Hochlauf der Produktion und der Verkäufe von Didipio sowie die starken Verkäufe von Macraes und Haile widerspiegelt, die in einer Zeit hoher Gold- und Kupferpreise erzielt wurden. Der Umsatz im zweiten Quartal in Höhe von 229,4 Mio. $ ging im Vergleich zum Vorquartal um 20 % zurück, was in erster Linie auf ein geringeres Absatzvolumen bei Haile zurückzuführen ist, das mit der erwarteten Verringerung des Gehalts im Quartal und den durchschnittlich niedrigeren Gold- und Kupferpreisen in Einklang steht.Das EBITDA für das erste Halbjahr belief sich auf 232,7 Mio. $, was einen Anstieg von 53 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 darstellt, der auf höhere Verkaufsmengen und höhere durchschnittliche Gold- und Kupferpreise zurückzuführen ist. Das EBITDA des zweiten Quartals 2022 lag 53 % unter dem Rekord-EBITDA des ersten Quartals 2022, was vor allem auf die geringere erwartete Produktion und den geringeren Absatz sowie die im Quartalsvergleich niedrigeren durchschnittlichen Gold- und Kupferpreise zurückzuführen ist.Der bereinigte Nettogewinn nach Steuern für das erste Halbjahr 2022 lag mit 112,1 Millionen US-Dollar deutlich über dem des ersten Halbjahres 2021. Der bereinigte Nettogewinn nach Steuern für das zweite Quartal betrug 32,5 Mio. USD oder 0,05 USD pro Aktie bei voller Verwässerung.Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im ersten Halbjahr auf 223,5 Mio. $ und lag damit aufgrund der Wiederaufnahme des Betriebs bei Didipio und der physischen Begleichung der Goldvorauszahlung in Höhe von 59,6 Mio. $ im Jahr 2021 deutlich über dem Wert für das erste Halbjahr 2021. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 79,7 Mio. $ im zweiten Quartal entsprach dem niedrigeren EBITDA und wurde auch durch negative Bewegungen beim Betriebskapital beeinträchtigt, die hauptsächlich auf witterungsbedingte Verzögerungen beim Export von Gold-Doré aus Didipio am Ende des Quartals zurückzuführen waren. Der voll verwässerte operative Cashflow pro Aktie vor Betriebskapitalbewegungen belief sich im ersten Halbjahr auf $ 0,34 und im zweiten Quartal auf $ 0,13.Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal einen freien Cashflow von 8,8 Millionen US-Dollar und 72,0 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022. Im zweiten Quartal nahm das Unternehmen eine freiwillige Schuldentilgung in Höhe von 50 Mio. $ seiner revolvierenden Kreditfazilitäten vor. Die zurückgezahlten 50 Mio. $ stehen dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung und können nach eigenem Ermessen abgerufen werden. Zum 30. Juni 2022 verfügte das Unternehmen über eine sofort verfügbare Liquidität in Höhe von $230,2 Millionen, davon $150,2 Millionen in bar und $80 Millionen in nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten. Die Nettoverschuldung, einschließlich der geleasten Anlagen, belief sich am 30. Juni 2022 auf 156,0 Mio. $, eine Verringerung um 34 % im Vergleich zum 31. Dezember 2021.Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, um 17:30 Uhr (Nordamerika, Eastern Daylight Time) bzw. am Freitag, dem 29. 