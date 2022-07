Palladium - Der Anstieg steht vor seiner Bewährungsprobe

Seit Anfang März dominiert bei Palladium ein steiler Abwärtstrend, der mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.997 USD im Mai ein weiteres übergeordnetes Verkaufssignal ausbildete. In der Folge fiel der Wert an den Support bei 1.804 USD, der sowohl Mitte Juni, als auch in der vorletzten Woche verteidigt wurde. Dabei gelang den Bullen jeweils ein scharfer Konter, der am vergangenen Freitag wieder über die 1.997-USD-Marke und zuletzt auch in die Nähe der mittelfristigen Abwärtstrendlinie führte.Die Bullen arbeiten damit weiter an einer Bodenbildung, die mit einem Ausbruch über die Trendlinie auf Höhe von 2.100 USD neuen Schwung erhalten dürfte. Die Folge wäre ein Anstieg an den zentralen Widerstand bei 2.149 USD und das letzte Erholungshoch bei 2.180 USD. Darüber könnte der Palladiumkurs direkt weiter bis 2.250 und 2.325 USD steigen und so den ersten großen Schritt für eine Trendwende tun.Scheitern die Bullen dagegen an den beiden nahen Hürden, wäre zunächst ein Rücksetzer auf 1.997 USD zu erwarten, ehe dort der nächste Ausbruchsversuch starten kann. Unter 1.997 USD wäre dagegen mit einer Korrektur bis 1.930 USD zu rechnen. Diese Marke sollte allerdings nicht unterschritten werden, da sonst ein Einbruch bis 1.804 USD folgen könnte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG