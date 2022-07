Chris Vermeulen: Große Bewegung bei Gold verzögert sich, Crash in Aktien kommt

Charlotte McLeod sprach für Investing News Network kürzlich mit Chris Vermeulen über die Performance der Goldpreise. Der Chefmarktstratege von TheTechnicalTraders.com erklärt in dem Interview, er sei selbt sehr daran interessiert, dass Gold höher gehandelt wird, allerdings bräuchten Preisbewegungen oft Zeit."Wenn sich der US-Aktienmarkt und die Wirtschaft weiter abschwächen – und ich denke, dass wir uns möglicherweise noch acht bis 16 Monate lang in einem Bärenmarkt für Aktien befinden werden – wird das den Druck auf die Metalle aufrechterhalten", glaubt er. "Bestenfalls werden die Metalle halten – vielleicht werden sie noch ein wenig zurückgehen und konsolidieren", so Vermeulen. "Ich denke, dass die große Bewegung bei Gold viel weiter weg ist, als die Leute erwarten."Der Tradingexperte erklärt, dass er den Markt in verschiedene Phasen einstufe, wobei Phase eins (Bodenbildung) und Phase drei (Ausbildung von Hochs) keine guten Zeiten für den Handel seien; hingegen könnten Phase zwei (Anstieg) und Phase vier (Rückgang) profitabel sein.Kurzfristig könnte es laut Vermeulen bei den Aktien zu einer mehrmonatigen "Erholungsrallye" kommen, gefolgt von einer Baisse nach unten. "Irgendwann wird es kippen, und dann wird die Hölle losbrechen – die Leute werden in Panik geraten, und wir werden in einen echten Bärenmarkt der vierten Stufe eintreten."Seiner Meinung nach sind kurzfristige Trades unter diesen volatilen Bedingungen die Lösung: "Ihre Trades werden nur ein paar Tage dauern. Man steigt ein, wenn man Glück hat, für ein paar Wochen, und dann steigt man wieder aus – man sollte nicht kaufen und hoffen, dass es weiter aufwärts geht."© Redaktion GoldSeiten.de