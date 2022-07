Rio Tinto - das finale Tief abgearbeitet?

Quelle Chart: Guidants

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. orientierte sich, im Rahmen der bereits Anfang Mai definierten Konsolidierung (Analyse vom 3. Mai ), letztlich doch abwärts. Dabei generierte die Aktie unterhalb 53,00 GBP weiteres Abwärtspotenzial, welches gegenwärtig wieder relativiert wird. Mit dem Tief vom 15. Juli bei 44,37 GBP kann man dabei einen Umkehrpunkt lokalisieren, welcher über 50,00 GBP weitere Zugewinne bis 53,20 GBP erlaubt. Oberhalb von 53,20 GBP wäre der generelle Bias wieder freundlicher einzuschätzen.Notierungen unter 46,35 GBP dürften hingegen erneut Anschlussverluste in Richtung von 44,00 GBP generieren. Die Gefahr einer weiteren Kursschwäche wäre speziell unter 44,00 GBP als erhöht anzusehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.