Die Fed sollte die Zinssätze über 9% hinaus erhöhen  John Cochrane

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit John Cochrane über die Inflation und die Geldpolitik in den USA.Der Wirtschaftswissenschaftler erklärte in dem Gespräch, dass die Märkte die jüngste Zinserhöhung der Federal Reserve eindeutig als dovish interpretierten. "Die Märkte scheinen zu denken, dass wir vielleicht noch ein oder zwei Zinserhöhungen haben, und dann sind wir fertig", so Cochrane. "Ich denke, die Fed wird die Zinsen weiter anheben, solange die Inflation hoch bleibt."Die allgemeine Auffassung der Ökonomen sei, dass die Fed die Zinsen "deutlich über die Inflation" anheben müsse, damit das Preisniveau sinken könne. Die US-Notenbank befürchte jedoch, durch große Zinserhöhungen eine "massive Rezession" auszulösen, zudem werde politischer Druck auf die Fed ausgeübt, die Zinsen niedrig zu halten.Es könne sogar eine "Chance" geben, dass sich die Inflation von selbst verlangsame, wenn die Fed nichts unternehme. Dies würde aber voraussetzen, dass es keine "schlimmen Schocks" gebe: "Die größte Sorge, die ich habe, ist das Risiko neuer Schocks", erklärt der Experte. "Der Krieg könnte sich verschlimmern. China könnte in Taiwan einmarschieren. Eine neue Pandemie könnte auftauchen. Der Nahe Osten könnte explodieren. Der Iran scheint zu glauben, dass er eine Atombombe haben wird. [...] Es wird also etwas Schlimmes passieren. Ich weiß nicht, was es ist oder wo es sein wird."Auf die Frage, ob der Goldstandard die Inflation kontrollieren könne, erklärte Cochrane: "Tut mir leid, nein.[...] Unter dem Goldstandard gab es eine Menge Inflation und Deflation. 10 oder 20 Prozent Auf und Ab von Inflation und Deflation, aber jede Inflation wurde von einer Deflation begleitet. […] Es tut mir leid, wir werden nicht zu Gold zurückkehren."Cochranes Lösung für die Inflation wäre ein besseres Steuer- und Geldsystem. "Die beste Antwort ist, dass unsere Regierungen anfangen sollten, eine nüchterne Steuer- und Geldpolitik zu betreiben und mehr darauf zu achten, die Inflation unter Kontrolle zu halten", erklärt er. "Wir hatten ein ziemlich gutes System mit niedriger Inflation und gut geführten Ländern. Wir müssen zu diesem System zurückkehren, anstatt zu versuchen, etwas völlig Neues zu erfinden".© Redaktion GoldSeiten.de