Mark Jusko: 'Bankster' sehen Gold als großes Problem an

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Mark Yusko über die Inflation, den schwächelnden Goldpreis und seine Einschätzung zu Bitcoin.Der Gründer und CEO von Morgan Creek Capital Management glaubt, dass am schwachen Goldpreis in Wahrheit die Banken die Schuld tragen. Er spricht von einer koordinierten Anstrengung, das Edelmetall zu steuern. Die Banken würden den Goldpreis manipulieren, um den Wert des Edelmetalls zu schwächen und den US-Dollar an der Spitze der Währungskette zu halten."Gold ist ein Problem für die 'Bankster', weil Gold seit 5.000 Jahren ein perfektes Wertaufbewahrungsmittel ist.[...] Wenn Gold den Preis hätte, den es im Verhältnis zu der Anzahl der in den letzten zwei Jahren geschaffenen Dollars haben müsste, würden die Menschen ausflippen und das Vertrauen in ihre Währung verlieren," so Yusko.Er spricht weiterhin über die Eignung von Bitcoin als Vermögenswert zum jetzigen Zeitpunkt und ermuntert Anleger dazu, geduldig zu bleiben. Die Kryptowährungen würden lediglich einen natürlichen Abschwung durchlaufen. Wir befinden uns laut Yusko in einem "Krypto-Winter", doch doch Bitcoin werde sich wieder erholen, wenn wir in die nächste Phase des Zyklus eintreten.© Redaktion GoldSeiten.de