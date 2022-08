Sierra Metals veröffentlicht Produktionsergebnisse für das 2. Quartal 2022

Sechs Monate zum 30. Juni Konsolidierte Produktion Q2 2022 Q1 2022 % Var. Q2 2021 % Var. 2022 2021 Verarbeitete Tonnen 640.181 590.730 8 % 787.534 -19 % 1.230.911 1.561.955 Tagesdurchsatz 7.316 6.751 8 % 9.000 -19 % 7.034 8.925 Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 608 734 -17 % 954 -36 % 1.342 1.915 Kupfer, produzierte Pfund (in Tsd.) 8.334 6.324 32 % 9.535 -13 % 14.658 17.430 Blei, produzierte Pfund (in Tsd.) 3.333 4.216 -21 % 7.960 -58 % 7.549 16.964 Zink, produzierte Pfund (in Tsd.) 10.426 10.492 -1 % 21.133 -51 % 20.918 45.256 Gold, produzierte Unzen 2.622 1.923 36 % 2.812 -7 % 4.545 5.448 Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.)(1) 17.794 15.896 12 % 24.786 -28 % 33.670 50.157 (1) Pfund Kupferäquivalent in Q2 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 22,65 $/oz Ag, 4,30 $/lb Cu, 1,79 $/lb Zn, 1,00 $/lb Pb, 1.872 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in Q2 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,80 $/oz Ag, 4,37 $/lb Cu, 1,34 $/lb Zn, 0,97 $/lb Pb, 1.818 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in 6M 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 23,30 $/oz Ag, 4,42 $/lb Cu, 1,74 $/lb Zn, 1,03 $/lb Pb, 1.873 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in 6M 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,62 $/oz Ag, 4,13 $/lb Cu, 1,29 $/lb Zn, 0,94 $/lb Pb, 1.798 $/oz Au.

Sechs Monate zum 30. Juni Yauricocha-Produktion Q2 2022 Q1 2022 % Var. Q2 2021 % Var. 2022 2021 Verarbeitete Tonnen 317.087 315.250 1 % 328.909 -4 % 632.337 655.120 Tagesdurchsatz 3.624 3.603 1 % 3.759 -4 % 3.613 3.744 Silbergehalt (g/t) 44,65 39,40 13 % 56,94 -22 % 42,03 55,65 Kupfergehalt 0,93 % 0,79 % 18 % 0,70 % 33 % 0,86 % 0,63 % Bleigehalt 0,58 % 0,66 % -12 % 1,20 % -52 % 0,62 % 1,27 % Zinkgehalt 1,88 % 1,83 % 3 % 3,27 % -43 % 1,86 % 3,49 % Goldgehalt (g/t) 0,54 0,52 4 % 0,45 20 % 0,53 0,44 Silberausbeute 58,64 % 63,99 % -8 % 80,14 % -27 % 61,30 % 79,70 % Kupferausbeute 78,66 % 77,22 % 2 % 72,67 % 8 % 77,90 % 69,84 % Bleiausbeute 75,81 % 82,50 % -8 % 90,14 % -16 % 78,28 % 90,15 % Zinkausbeute 79,21 % 82,09 % -4 % 89,23 % -11 % 80,12 % 89,82 % Goldausbeute 21,62 % 20,06 % 8 % 21,99 % -2 % 20,84 % 20,91 % Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 267 256 4 % 483 -45 % 523 934 Kupfer, produzierte Pfund (in Tsd.) 5.127 4.279 20 % 3.697 39 % 9.406 6.379 Blei, produzierte Pfund (in Tsd.) 3.060 3.828 -20 % 7.831 -61 % 6.888 16.537 Zink, produzierte Pfund (in Tsd.) 10.426 10.492 -1 % 21.133 -51 % 20.918 45.256 Gold, produzierte Unzen 1.179 1.057 12 % 1.043 13 % 2.236 1.933 Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.)(1) 12.105 10.876 11 % 15.308 -21 % 22.969 31.142 (1) Pfund Kupferäquivalent in Q2 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 22,65 $/oz Ag, 4,30 $/lb Cu, 1,79 $/lb Zn, 1,00 $/lb Pb, 1.872 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in Q2 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,80 $/oz Ag, 4,37 $/lb Cu, 1,34 $/lb Zn, 0,97 $/lb Pb, 1.818 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in 6M 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 23,30 $/oz Ag, 4,42 $/lb Cu, 1,74 $/lb Zn, 1,03 $/lb Pb, 1.873 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in 6M 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,62 $/oz Ag, 4,13 $/lb Cu, 1,29 $/lb Zn, 0,94 $/lb Pb, 1.798 $/oz Au.

Sechs Monate zum 30. Juni Bolivar-Produktion Q2 2022 Q1 2022 % Var. Q2 2021 % Var. Q2 2022 Q2 2021 Verarbeitete Tonnen (t) 256.372 187.556 37 % 385.331 -33 % 443.928 756.939 Tagesdurchsatz 2.930 2.144 37 % 4.404 -33 % 2.537 4.325 Kupfergehalt 0,63 % 0,58 % 9 % 0,86 % -27 % 0,61 % 0,82 % Silbergehalt (g/t) 12,36 10,97 13 % 19,06 -35 % 11,77 19,31 Goldgehalt (g/t) 0,24 0,16 50 % 0,21 14 % 0,20 0,20 Kupferausbeute 90,61 % 85,22 % 6 % 79,89 % 13 % 88,35 % 82,25 % Silberausbeute 80,99 % 88,44 % -8 % 85,74 % -6 % 84,11 % 85,13 % Goldausbeute 65,93 % 63,53 % 4 % 63,19 % 4 % 65,11 % 66,95 % Kupfer, produzierte Pfund (in Tsd.) 3.207 2.045 57 % 5.838 -45 % 5.252 11.051 Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 83 58 43 % 202 -59 % 141 399 Gold, produzierte Unzen 1.283 592 117 % 1.627 -21 % 1.875 3.218 Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.)(1) 4.199 2.597 62 % 7.754 -46 % 6.788 15.024 (1) Pfund Kupferäquivalent in Q2 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 22,65 $/oz Ag, 4,30 $/lb Cu, 1,79 $/lb Zn, 1,00 $/lb Pb, 1.872 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in Q2 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,80 $/oz Ag, 4,37 $/lb Cu, 1,34 $/lb Zn, 0,97 $/lb Pb, 1.818 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in 6M 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 23,30 $/oz Ag, 4,42 $/lb Cu, 1,74 $/lb Zn, 1,03 $/lb Pb, 1.873 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in 6M 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,62 $/oz Ag, 4,13 $/lb Cu, 1,29 $/lb Zn, 0,94 $/lb Pb, 1.798 $/oz Au.

Sierra Metals Inc. (TSX: (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS): SMTS) ("Sierra Metals" oder "Unternehmen") gibt die Produktionsergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt.Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220727005957/de/Photo 1 Arial Photo of Bolivar Mine (Photo: Business Wire)Die Ergebnisse beziehen sich auf drei Untertageminen von Sierra Metals in Lateinamerika: die Polymetall-Mine Yauricocha in Peru sowie die Kupfermine Bolivar und die Silbermine Cusi in Mexiko.- Konsolidierte Produktionsprognose im Rahmen des laufenden operativen Turnaround-Programms in Bolivar erfüllt- Konsolidierte Kupferproduktion von 17,8 Millionen Pfund - 12 % Wachstum gegenüber Q1 2022- Durchschnittlicher Tagesdurchsatz in Bolivar von 2.930 Tonnen pro Tag - ein Anstieg um 37 % gegenüber Q1 2022Die konsolidierten Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2022 werden am Donnerstag, 11. August, veröffentlicht. Eine Konferenzschaltung für Aktionäre und ein Webcast werden am Freitag, 12. August, um 11.00 Uhr EDT angeboten.Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentiert: "Wir verfolgen weiterhin die Ziele, die wir bei der Ankündigung unseres operativen Turnaround-Programms definiert haben. Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Wohlergehen unserer Interessengruppen haben dabei auch künftig eine hohe Priorität. Angesichts der zuletzt gesunkenen Rohstoffpreise und der hohen Inflation werden wir Betrieb und Produktion weiter im Blick behalten, um unsere Pläne gegebenenfalls anzupassen.""Zu Beginn dieses Jahres haben wir einen Zeitplan für erste Verbesserungen in unseren Betrieben vorgelegt, der einen Plan zur Produktionssteigerung ab dem zweiten Quartal dieses Jahres beinhaltet. Unser Turnaround-Programm beginnt zu wirken und zeigt erste Verbesserungen im Quartalsvergleich. Bei Yauricocha erzielten wir im Vergleich zum Vorquartal eine Verbesserung der durchschnittlichen Tagestonnage und leicht erhöhte Gehalte für alle Metalle außer Blei sowie eine Steigerung der Kupferäquivalentproduktion um 12 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022. Bei Bolivar konnten wir im Vergleich zum ersten Quartal 2022 eine Verbesserung des durchschnittlichen Tagesdurchsatzes um 37 % gegenüber dem Vorquartal erreichen, neben einer leichten Erhöhung der Metallgehalte. Dies ermöglichte eine Steigerung der Kupferäquivalentproduktion um 62 % gegenüber dem ersten Quartal 2022. Bei Cusi führte eine unerwartete unterirdische Überflutung während des Berichtsquartals zu einem Rückgang der Silberäquivalentproduktion um 38 % im Vergleich zum Vorquartal."Er fügt an: "Mit der Steigerung der konsolidierten Produktionsergebnisse unserer Minen sind wir auf dem richtigen Weg und haben die im Rahmen unserer Prognose anvisierten Produktionszahlen für das erste Halbjahr erreicht. Unser disziplinierter Ansatz zur Stabilisierung des Bergbaubetriebs wird fortgeführt. Dabei werden wir unser vorrangiges Ziel im Blick behalten: eine vollständige Erholung bei Bolivar. Die Infill-Bohr- und Explorationsprogramme werden fortgesetzt, um die aktuellen Ressourcen besser zu definieren und neue Erzkörper mit hohen Metallgehalten - wie die Entdeckung Fortuna bei Yauricocha - zu identifizieren."Der Durchsatz der Mine Yauricocha belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 317.087 Tonnen und entspricht dem Durchsatz im ersten Quartal 2022. Höhere Gehalte bei allen Metallen mit Ausnahme von Blei führten zu einem Anstieg der produzierten Pfund Kupferäquivalent um 11 %. Bei Berücksichtigung der niedrigeren Metallgehalte, mit Ausnahme von Kupfer und Gold, verringerte sich der Durchsatz der Mine Yauricocha gegenüber dem zweiten Quartal 2021 um 4 %. Dies bewirkte einen Rückgang der produzierten Pfund Kupferäquivalent um 21 %.In der Mine Bolivar lag der Durchsatz im zweiten Quartal 2022 bei 256.372 Tonnen - 37 % höher als im ersten Quartal 2022. Höhere Kupfer-, Silber- und Goldgehalte führten zu einem Anstieg der Produktion in Pfund Kupferäquivalent um 62 % im Vergleich zum Vorquartal. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 verzeichnete der Durchsatz bei Bolivar einen Rückgang um 33 %. Die Gehalte aller Metalle mit Ausnahme von Gold waren geringer, was einen Rückgang der produzierten Pfund Kupferäquivalent um 46 % bewirkte.Bei Cusi wurde im zweiten Quartal 2022 ein Durchsatz von 66.722 Tonnen erzielt - 21 % niedriger als im ersten Quartal 2022. Ein geringerer Durchsatz und niedrigere Metallgehalte führten zu einem Rückgang der Silberäquivalent-Produktion um 38 %. Beim Vergleich des zweiten Quartals 2022 mit dem zweiten Quartal 2021 blieb die Silberäquivalent-Produktion aufgrund der höheren Gehalte bei allen Metallen trotz des 9 % niedrigeren Durchsatzes unverändert.Die Mine Yauricocha verarbeitete 317.087 Tonnen im zweiten Quartal 2022 - dies entspricht dem Durchsatz des ersten Quartals 2022. Gleichzeitig stellen wir jedoch mit dem Anstieg der Produktion um 11 % auf 12,1 Mio. Pfund Kupferäquivalent eine Verbesserung im Vergleich zum ersten Quartal 2022 fest, die sich auf die höheren Gehalte bei allen Metallen mit Ausnahme von Blei zurückführen lässt.Gegenüber dem zweiten Quartal 2021 ist ein Rückgang von 4 % von den 328.909 Tonnen zu verzeichnen, die im Vergleichsquartal 2021 verarbeitet wurden. Negative Abweichungen bei den Blei- und Zinkgehalten sowie positive Abweichungen bei den Kupfergehalten stehen im Zusammenhang mit dem Abbau im Erzkörper Esperanza. Aufgrund der geringeren Mengen an Silber, Zink und Blei war die Kupferäquivalent-Produktion 21 % niedriger als noch im zweiten Quartal 2021 - trotz des Anstiegs der Kupferproduktion um 39 %.Im zweiten Quartal 2022 verarbeitete die Mine Bolivar 256.372 Tonnen, verglichen mit 187.556 Tonnen im ersten Quartal 2022 - dies entspricht einem Anstieg von 37 %. Der Produktionsanstieg und höhere Gehalte bei allen Metallen führten zu einem Anstieg der Produktion von Pfund Kupferäquivalent um 62 %.Beim Vergleich des zweiten Quartals 2022 mit dem zweiten Quartal 2021 fielen die Tonnage um 33 % und die Gehalte für Kupfer und Silber um 27 % bzw. 35 % niedriger aus, während sich der Goldgehalt um 14 % verbesserte. Die Veränderungen bei den Metallgehalten sind auf die Erschöpfung von Bolivar West und den neuen Beitrag des Erzkörpers Bolivar NorthWest zurückzuführen. Der Rückgang bei Durchsatz und Metallgehalten bewirkte im zweiten Quartal 2022 einen Rückgang der produzierten Pfund Kupferäquivalent um 46 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2021.Im Zuge der weiteren Umsetzung des Turnaround-Programms für die Mine Bolivar erwarten wir noch in diesem Jahr einen höheren Durchsatz aufgrund des verbesserten Zugangs zu den mineralisierten Zonen und des wachsenden Beitrags der Zone Bolivar Northwest.Im zweiten Quartal 2022 verarbeitete Cusi bei einem durchschnittlichen Durchsatz von 763 Tagestonnen 21 % weniger Erz als noch im ersten Quartal 2022. Dies lässt sich vor allem auf die unerwarteten Überschwemmungen unter Tage während dieses Quartals zurückführen. Die geringeren Metallgehalte und der niedrigere Durchsatz in der Mine Cusi bewirkte einen Rückgang der Unzen Silberäquivalent um 38 %.

Beim Vergleich des zweiten Quartals 2022 mit dem zweiten Quartal 2021 verarbeitete die Mine 9 % weniger Tonnen Erz. Die Silberproduktion fiel um 4 % auf 0,3 Millionen Unzen, die Goldproduktion stieg um 13 % auf 160 Unzen und die Bleiproduktion stieg um 112 % auf 0,3 Millionen Pfund. Die Silberäquivalent-Produktion von 283.000 Unzen im Quartal entsprach dem Niveau des zweiten Quartals 2021.





Es folgt die Zusammenfassung der Produktionsergebnisse der Cusi-Mine für das zweite Quartal 2022:





Sechs Monate zum 30. Juni Cusi-Produktion Q2 2022 Q1 2022 % Var. Q2 2021 % Var. Q2 2022 Q2 2021 % Var. Verarbeitete Tonnen (t) 66.722 87.924 -24 % 73.294 -9 % 154.646 149.896 Tagesdurchsatz(2) 763 964 -21 % 838 -9 % 884 857 Silbergehalt (g/t) 146,34 173,96 -16 % 138,94 5 % 162,04 148,28 Goldgehalt (g/t) 0,17 0,19 -11 % 0,16 6 % 0,18 0,16 Bleigehalt 0,23 % 0,26 % -12 % 0,10 % 130 % 0,24 % 0,16 % Silberausbeute (Flotation) 82,07 % 85,37 % -4 % 81,96 % 0 % 83,93 % 81,39 % Goldausbeute (Auslaugung) 43,64 % 49,94 % -13 % 37,41 % 17 % 47,17 % 38,51 % Bleiausbeute 80,78 % 76,96 % 5 % 82,95 % -3 % 77,86 % 81,90 % Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 258 420 -39 % 269 -4 % 678 582 Gold, produzierte Unzen 160 274 -42 % 142 13 % 434 297 Blei, produzierte Pfund (in Tsd.) 273 388 -30 % 129 112 % 661 427 Silberäquivalent, Unzen (in Tsd.) (1) 283 458 -38 % 283 0 % 742 617 (1) Unzen Silberäquivalent in Q2 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 22,65 $/oz Ag, 4,30 $/lb Cu, 1,79 $/lb Zn, 1,00 $/lb Pb, 1.872 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent in Q2 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,80 $/oz Ag, 4,37 $/lb Cu, 1,34 $/lb Zn, 0,97 $/lb Pb, 1.818 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent in 6M 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 23,30 $/oz Ag, 4,42 $/lb Cu, 1,74 $/lb Zn, 1,03 $/lb Pb, 1.873 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent in 6M 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,62 $/oz Ag, 4,13 $/lb Cu, 1,29 $/lb Zn, 0,94 $/lb Pb, 1.798 $/oz Au.

Américo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President Technical ist Sachverständiger ("Qualified Person") gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue wichtige Entdeckungen und verfügt über zahlreiche weitere aussichtsreiche Brownfield-Explorationsmöglichkeiten aller drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. 