Silber-Pechsträhne

Pechsträhnen können schwer zu überwinden sein. Der Prozess kann mühsam sein und viel Zeit in Anspruch nehmen. Manchmal bleibt eine vollständige Erholung schwer fassbar und weit entfernt. Der Silberpreis hat in den letzten fünfzig Jahren eine ganze Reihe von Einbrüchen erlebt. Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Charts, die die Geschichte erzählen.Der Silberpreis ist seit seinem Höchststand von fast 30 Dollar im August 2020 um 30% gesunken. Mit seinem jüngsten Tiefstand von 18,40 Dollar ist der Silberpreis in den letzten zwei Jahren um 37% gesunken.Das Ausmaß des Preisrückgangs wird in Chart Nr. 2 noch verstärkt, wenn man die Auswirkungen der Inflation mit einbezieht. In diesem Fall beläuft sich der Rückgang vom Höchststand des Silberpreises im Jahr 2020 bis zum jüngsten Tiefststand auf 43%.Der oben dargestellte Zehnjahresverlauf verdeutlicht den Einbruch des Silberpreises zusätzlich. Seit Oktober 2012 ist der Silberpreis um 46% gesunken. Wenn wir bis zum Höchststand im April 2011 zurückgehen, beträgt der Rückgang satte 61%.