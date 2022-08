Gold entwickelt sich während Inflation und Rezession gut  Jeff Clark

Der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell hatte vergangene Woche erklärt, dass sich die US-Wirtschaft nicht in einer Rezession befinde. Vertreter der Regierung Biden scheinen dem zuzustimmen, darunter der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats Brian Deese und Finanzministerin Janet Yellen. Über dieses und weitere Themen sprach David Lin für Kitco News jüngst mit Jeff Clark."Die Fed ist eine Marketing-Maschine, nicht unbedingt eine Wahrheitsmaschine", erklärt der Senior Precious Metals Analyst von GoldSilver.com im Interview. "Sie werden schlechte Nachrichten kleinreden und versuchen, die Wirtschaft stark und die Menschen ermutigt zu halten und keine Panik auszulösen."Dem Finanzexperten zufolge ist die Differenz zwischen den Renditen 10-jähriger und 2-jähriger US-Staatsanleihen, auch bekannt als Renditekurve, ein Indikator für eine Rezession: "Jedes Mal, wenn diese Zahl negativ wurde, kam es danach zu einer Rezession", erklärte er. "Dieser Indikator hat seit 1980 jede einzelne Rezession vorhergesagt."Nach Angaben der St. Louis Fed beträgt die Differenz zwischen den 10-jährigen und den 2-jährigen Renditen derzeit –0,22. "Unabhängig davon, ob wir uns gerade in einer Rezession befinden oder nicht, sagt dieser sehr zuverlässige Indikator, dass eine Rezession kommen wird, was bedeutet, dass wir uns alle darauf vorbereiten sollten", so Clark.Gold ist eine von Clarks bevorzugten Anlagen, die in Rezessionen einen sicheren Hafen bieten. Rezessionen und Inflation seien in der Vergangenheit in der Regel gut für Gold gewesen.Dass das gelbe Metall angesichts der ausufernden Inflation nicht nach oben ausgebrochen sei, liege daran, dass Gold der Inflation zeitlich hinterherhinkt: So sei in den 1970er Jahren die Korrelation zwischen der Entwicklung des Goldpreises und der Entwicklung des Verbraucherpreisindex sehr hoch gewesen. Doch habe es in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre, als die Inflation in die Höhe schoss, eine Verzögerung gegeben bis sich die Gold- und Silberpreise bewegten. Später seien sie jedoch "durch die Decke" gegangen.Allerdings werde der Goldpreis natürlich nicht nur durch das BIP und den Verbraucherpreisindex beeinflusst: "Im Großen und Ganzen betrachte ich nicht nur das Inflationsthema. Ich beobachte jede Art von Krise, die mehr und mehr Investoren in den Goldmarkt drängt," so Clark.© Redaktion GoldSeiten.de