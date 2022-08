Wirtschafts-Energie-Krise, Börsencrash, Taiwan, Kosovo & Superreiche entdecken Silber!

Die Energiekrise nimmt weiter Fahrt auf und in einem Anflug von Vernunft wird ein Kohlekraftwerk in Niedersachsen wieder angefahren. Doch werden am 10. August die Kohleimporte aus Rußland enden, was die Preisspirale weiter treibt und den Ausfall wahrscheinlicher macht. Die Bürger stürzen sich auf Elektroheizungen, die das Problem noch verschärfen werden.In Sachsen regt sich auf kommunaler Ebene Widerstand. Reichenbach im Vogtland stellt die Sanktionspolitik in Frage und warnt vor einer Wirtschaftskatastrophe. Die läuft an, gerade wurde ein deutlicher Einbruch der Einzelhandelsumsätze gemeldet.In den USA warnt der New Yorker Bürgermeister Adams vor einem Einbruch der Wall Street, was in einer Rezession nur folgerichtig ist. Nancy Pelosi fliegt nach Taiwan, sehr zum Ärger Chinas, das mit schweren Konsequenzen droht.Silber? Die Shorts sind sehr niedrig und laut Andy Schectman von Miles Franklin scheint eine neue Kategorie von Investoren den Markt für physisches Metall zu betreten, die Superreichen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)