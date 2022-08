Simbabwe verzeichnet hohe Nachfrage nach neu eingeführten Goldmünzen und legt direkt nach

Um die im Land wütende chronische Hyperinflation zu bekämpfen, hatte Simbabwe im Juli neue Goldmünzen namens "Mosi-oa-Tunya" eingeführt und diese der Bevölkerung um Kauf angeboten.Wie Bloomberg am Montag unter Berufung auf Notenbankgouverneur John Mangudya meldete, konnte die Reserve Bank of Zimbabwe eine starke Nachfrage nach den neuen Goldmünzen verzeichnen. Die Zentralbank des Landes habe nach dem Start des Programms am 25. Juli innerhalb einer Woche bereits 1.500 Goldmünzen verkauft. Nun plane das Land, weitere 2.000 Goldmünzen zur Verfügung zu stellen.Die 22-Karat-Münze mit dem Gewicht einer Unze wird für 1.841 Dollar verkauft, wie aus den am Montag auf der Website der Zentralbank verfügbaren Daten hervorgeht.© Redaktion GoldSeiten.de