Jim Cramer: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Gold zu kaufen

Jim Cramer von CNBC erklärte in einem seiner Videos gestern, dass Gold kurz vor einem Anstieg stehe und daher jetzt ein optimaler Zeitpunkt für Anleger sei, in das gelbe Metall zu investieren."Die Charts, wie sie vom legendären Larry Williams interpretiert werden, deuten darauf hin, dass die Allgemeinheit Gold aufgibt, und er glaubt, dass dies der perfekte Einstiegszeitpunkt ist, um etwas zu kaufen", so der "Mad Money"-Moderator.Wenn Kleinspekulanten zu bullisch in Bezug auf Gold sind, sei dies dem Charttechniker Williams zufolge oft ein Zeichen dafür, dass der Goldpreis kurz vor seinem Höhepunkt stehe. Umgekehrt sei Gold oft nahe eines Tiefpunkts, wenn Kleinspekulanten zu bearisch werden.Die Goldfutures waren am gestrigen Mittwoch angesichts des Drucks eines stärkeren US-Dollars und der Renditen von Staatsanleihen gefallen.© Redaktion GoldSeiten.de