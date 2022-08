Endeavour Mining Plc: Quartalszahlen

Soeben kamen die Quartals- und Halbjahreszahlen von Endeavour Mining Im Quartal wurden 345.000 Unzen Gold zu AISC von 954 USD produziert. Die Kosten etwas höher, was zu erwarten war. Im Halbjahr kommt Endeavour somit auf 702.000 Unzen Goldproduktion zu AISC von 900 USD bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 1.872 USD (972 USD Marge!).Die Netto-Cash-Position ist um 141 Millionen USD auf nun 217 Millionen USD gestiegen, nachdem man 108 Millionen USD an uns Aktionäre ausgeschüttet bzw. in den Aktienrückkauf investiert hat. Es wird auch eine kräftige Anhebung der Dividende geben. Statt der zuletzt bezahlten 70 Millionen USD werden es nun 100 Millionen USD sein, die die Firma für das 1. Halbjahr an uns ausbezahlt.Die Minimum-Dividende für das laufende Geschäftsjahr wurde auf 200 Millionen USD angehoben! Die Halbjahresdividende wird bei 0,40 USD je Aktie liegen, 43% mehr als wir für das zweite Halbjahr 2021 erhalten haben. Die Auszahlung erfolgt am 28.09.2022 und man muss die Aktie zum 02.09.2022 im Depot haben.Endeavour hat sein Programm für die Aktionäre hervorragend umgesetzt, seitdem man von der Investitionsphase in die Cash-Flow-Phase gewechselt ist.Im ersten Halbjahr wurden Aktien im Gegenwert von 37,8 Millionen USD zurückgekauft und man hat insgesamt 216 Millionen USD mehr für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgegeben als zunächst geplant.Operativ sieht es auch weiterhin gut aus. Das Unternehmen liegt gut im Plan, die Prognosen zu erreichen. Ende Juni hatte Endeavour knapp 1,1 Milliarden USD Cash und die Verbindlichkeiten lagen bei 880 Millionen USD.Die Zahlen, die ich mir erhofft habe. Die AISC sind gestiegen, liegen aber noch immer unter 1.000 USD je Unze und für das Halbjahr bei sehr guten 900 USD. Die Produktion liegt gut im Rennen, um die ca. 1,4 Millionen Unzen für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Anhebung der Dividende ist eine positive Überraschung und das Geld nehme ich gerne mit.Endeavour bleibt für mich einer der besten Goldproduzenten weltweit. Mal sehen, was die Analysten dazu sagen, man weiß ja nie, ob sie wieder ein Haar in der Suppe entdecken.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.