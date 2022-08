Gold - Über 1.780 USD kommt Freude auf

Nach dem scharfen Abverkauf an die Unterseite der mittelfristigen Handelsspanne des Goldpreises bei 1.688 USD, griffen dort die Bullen Ende Juli in das Kursgeschehen ein und starteten eine steile Erholung. Diese überwand in der letzten Woche eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 1.755 USD. Nach einem kurzen Ausbruch über 1.780 USD setzte eine leichte Korrektur ein, die bislang an der früheren Kursbarriere bei 1.755 USD gestoppt wurde.Die Kaufsignale der letzten Woche haben ihre Wirkung entfaltet und Gold bereits bis 1.780 USD geführt. Die laufende Korrektur fällt auch moderat aus und könnte schon über 1.775 USD beendet werden. Bei einem erneuten Ausbruch über 1.780 USD wäre dann mit einer Kaufwelle bis 1.805 und 1.820 USD zu rechnen. Sollte dort keine Korrektur folgen, stünde bereits ein Kurssprung bis 1.848 USD an. Gleichzeitig wäre mit einem Anstieg über 1.820 USD auch die Verkaufswelle vom Juni erfolgreich gekontert und ein großer Schritt in Richtung der 1.875-USD-Marke getan.Bei einem Rücksetzer unter 1.755 USD wäre dagegen ausgehend von 1.740 USD ein weiterer Kaufimpuls zu erwarten. Bis dahin würde es sich bei einem solchen Rücksetzer nur um eine Ausdehnung der laufenden Korrektur handeln. Erst ein Bruch der Unterstützung hätte ein bärisches Signal und einen Rückfall auf 1.720 USD zur Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG