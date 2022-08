Update zu COMEX-Silber: Situation spitzt sich zu

Vor sechs Wochen schrieben wir über die zunehmende Aufwärtsbewegung beim COMEX-Silber. Die Situation hat sich seitdem weiter zugespitzt, so dass es Zeit für ein Update ist. Zu Beginn möchten wir Sie bitten, diesen Beitrag vom 21. Juni noch einmal zu lesen. Darin finden Sie einige Definitionen und Erklärungen, die Ihnen helfen werden, dieses aktuelle Update besser zu verstehen. Jener Beitrag endete mit diesem Absatz, also können wir auch heute damit beginnen:Und wie hat sich der Silberpreis an der COMEX seit dem 21. Juni entwickelt? Siehe das nachstehende Diagramm: Wie Sie sehen können, sank der Preis in den darauf folgenden Wochen weiter deutlich ab. Er erreichte jedoch einen doppelten Tiefpunkt bei 18 Dollar und begann dann eine steile Erholung, die den Preis am 1. August wieder auf den Stand vom 1. Juli zurückbrachte. Das gilt als "flacher" Einbruch, und das Risiko-Ertrags-Profil ist von hier aus weiterhin "stark auf die Erträge ausgerichtet".Wie bereits erwähnt, wurde die letzte CoT-Umfrage am Dienstag, dem 26. Juli, durchgeführt. Dies war kurz vor dem Abschluss der FOMC-Sitzung im Juli, auf der der Vorsitzende Jerry Powell diese Bemerkungen machte und eine Short-Covering-Rally von fast 10% auslöste.Und was hat dieser jüngste CoT über die allgemeine Positionierung der Spekulanten und Banken im COMEX-Silber offenbart? Nun, hier ist der vollständige "Legacy"-Bericht der CFTC via Goldseek: