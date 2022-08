Das hat es in der Wirtschaftsgeschichte noch nie gegeben  Kevin O'Leary

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Kevin O'Leary über die Inflation, den US-Notenbankchef Jerome Powell, Bitcoin, Gold und die Situation in Europa.Der Wirtschaftsmogul und Star der ABC-Serie "Shark Tank" erklärt in dem Interview, dass der Höhepunkt der Inflation seiner Meinung nach noch nicht erreicht wurde. Dass das Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen ist, sei ein Zeichen dafür, dass sich die Inflation weiter fortsetzen könnte, selbst während sich der Arbeitsmarkt erholt. Die Zahl der offenen Stellen in den USA habe kürzlich ein Neun-Monats-Tief erreicht.Die Tatsache, dass es Vollbeschäftigung gibt, während das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal in Folge schrumpft, habe es noch nie gegeben: "Eine Möglichkeit, das zu interpretieren, ist, dass die Produktivität dieser neuen Arbeitnehmer sehr niedrig sein muss, oder dass sie vielleicht nicht acht Stunden arbeiten," so O'Leary. "So etwas haben wir noch nie gesehen. [...]Es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Dinge nicht auf eine Rezession zusteuern." Es sei sehr schwer, von einer Rezession zu sprechen, wenn es Vollbeschäftigung gebe.Später im Gespräch verweist er auf Gold als weiteren Beweis dafür, dass der Höhepunkt der Inflation noch nicht erreicht sei. Denn, wenn dies der Fall wäre, würde sich das Edelmetall viel besser entwickeln: "Gold als Indikator tut nicht das, was es tun sollte, wenn man wirklich glaubt, dass wir eine Hyperinflation erleben werden.[...] Es war in letzter Zeit keine gute Anlageklasse".© Redaktion GoldSeiten.de