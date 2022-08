Der Aktienmarkt wird um weitere 30% korrigieren - Ted Oakley

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Ted Oakley über den Aktienmarkt und den kurzfristigen Anstieg des S&P 500 und des NASDAQ im Juli. Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von Oxbow Advisors erklärt in dem Gespräch, dass die Erholung nur vorübergehend sei und die Aktien noch deutlich stärker fallen könnten: "Ein weiterer Rückgang um 20 oder 30 Prozent wäre gar nicht so schwer, wenn man sich ansieht, wie die Gewinne in den nächsten zwei Quartalen aussehen werden."Er geht davon aus, dass die Unternehmen aufgrund hoher Kapitalkosten und eines 38-Jahres-Hochs bei den Lagerbeständen im dritten und vierten Quartal schlechte Ergebnisse verzeichnen könnten: "Wenn man sich den Rückgang der Aufträge und den Anstieg der Lagerbestände ansieht, wird sich dies auf die Unternehmen auswirken. Schauen Sie sich die großen Unternehmen an, die Ihnen sagen, dass sich das Geschäft verlangsamt, sie entlassen Arbeiter. Die wirklich großen Technologieunternehmen tun das."Oakley glaubt, dass die Wall Street zur Vernunft kommen und ihre optimistischen Aktienprognosen revidieren wird, wenn die Rezession sich wirklich bemerkbar macht: "Die Wall Street liebt es, die Gewinne so lange hoch zu halten, bis man den Tiefpunkt erreicht hat, und dann geben sie nach", erklärte er. "Das könnte in einem Jahr der Fall sein. Der Punkt ist, dass die Gewinne des S&P in diesem Jahr ihrer Meinung nach immer noch um 10 Prozent steigen werden. Und wir glauben nicht, dass das ab jetzt noch möglich ist". Allerdings werde die Wall Street auch dafür bezahlt, gute Nachrichten zu verkaufen, nicht unbedingt genaue Prognosen.Oakley sieht entsprechend in den nächsten 6 bis 12 Monaten großartige Kaufgelegenheiten für Aktien voraus.Ein weiteres Thema des Interviews sind Anleiherenditen. Die Renditekurve, die den Abstand zwischen langfristigen und kurzfristigen Schatzanweisungen misst, ist jüngst steiler geworden. Kürzlich wurde die Differenz zwischen 10-jährigen und 2-jährigen Staatsanleihen negativ, was auf eine Rezession hindeutee. Oakley sieht darin eine gute Gelegenheit, in Anleihen zu investieren.© Redaktion GoldSeiten.de