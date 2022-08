Steuerfolter, Klimasozialismus, Selenskyj im Zwielicht & wachsende Unruhegefahr

In vielen Ländern werden die C19 Maßnahmen komplett aufgehoben, in Deutschland werden neue angekündigt.Auch in anderer Hinsicht nimmt Deutschland eine Sonderposition ein, bei der Steuerbelastung seiner Bürger. Immer mehr Steuerzahler müssen den Spitzensteuersatz zahlen, denn besonders in Zeiten der Inflation erweist sich die kalte Progression für den Staat als Goldgrube.Die Energiekrise verschärft sich weiter und die Kraftwerkskapazitäten schwinden, in Deutschland u.a. wegen Kohlemangel, in Frankreich wegen der Hitze und damit fehlendem Kühlwasser. Immer wieder wird der "Klimawandel" als Begründung der Notwendigkeit der "Energiewende" angeführt, doch hat der Mensch beim Wetter nicht die Finger im Spiel?Die Kritik am ukrainischen Präsidenten Selenskyj wird schärfer. Seine Personalentscheidungen sind dubios und auch seine finanziellen Verstrickungen im Ausland, wo er erhebliches Vermögen besitzen soll. Dann noch Milliardenhilfen mit unklarem Verbleib. In England gründet sich die Vereinigung "Don´t pay", die dazu aufruft, ab Oktober die Energierechnungen nicht mehr zu bezahlen. Umfragen zufolge rechnet mehr als die Hälfte der Briten mit Aufruhr.Auch in Deutschland gärt es und der Herbst könnte heiß werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)