Uranium Energy Corp. bestätigt Absicht, die UEX Corp. zu übernehmen

- Mehr als 38% der berechtigten UEX-Wertpapiere wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bereits angedient, wobei eine überwältigende Mehrheit von 93,7% für die UEC-Transaktion gestimmt hat.- Das UEC-Angebot von 0,49 C$ pro UEX-Aktie ist dem von Denison vorgelegten Übernahmeangebot finanziell überlegen.Corpus Christi, 5. August 2022 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 28. Juli 2022 die UEX Corporation ("UEX") darüber informiert hat, dass es ein besseres Angebot als das von Denison Mines Corp. ("Denison") am 28. Juli 2022 unterbreitete Übernahmeangebot (das "Denison-Angebot") für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von UEX ("UEX-Aktien") vorlegt.Gemäß den Bedingungen des revidierten Angebots von UEC (das "revidierte UEC-Angebot") erhält jeder Inhaber von UEX-Aktien nun 0,0890 einer Stammaktie von UEC (eine "UEC-Aktie") für jede gehaltene UEX-Aktie, was einer Gegenleistung von etwa 0,49 C$ pro UEX-Aktie entspricht, basierend auf dem Schlusskurs der UEX-Aktien und der UEC-Aktien an der Toronto Stock Exchange bzw. der NYSE American Exchange und dem Devisenkassakurs vom 5. August 2022. Das revidierte UEC-Angebot erhöht auch die Break Fee um 7%, was einer Erhöhung proportional zur prozentualen Erhöhung des angebotenen Umtauschverhältnisses im Rahmen des revidierten UEC-Angebots entspricht.Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Nach sorgfältiger Analyse und Abwägung sind wir der festen Überzeugung, dass das revidierte UEC-Angebot eine wertschaffende Gelegenheit für die Aktionäre von UEC und UEX darstellt. Wir bleiben diszipliniert bei der Verfolgung eines wertsteigernden Wachstums und das revidierte UEC-Angebot schafft ein Gleichgewicht zwischen einer bescheidenen Erhöhung des Umtauschverhältnisses und der Verdoppelung der UEC-Uranressourcen Vorbehaltlich der Fertigstellung der Zusammenfassungen der technischen Berichte durch UEC nach Abschluss der geplanten Übernahme von UEX. bei einer Verwässerung unserer ausstehenden Aktien um nur 14,2%. Diese Transaktion unterstreicht die branchenführende Strategie von UEC als das am schnellsten wachsende, reine, zu 100% ungesicherte Uranunternehmen und wird das größte, diversifizierte, auf Nordamerika fokussierte Uranunternehmen schaffen. Ein wahrer Beweis für die Win-Win-Logik der Transaktion ist die überwältigende Unterstützung für unser Geschäft, die sich in der Annahme von mehr als 38% der berechtigten UEX-Wertpapiere mit einer Zustimmung von 93,7% sowie in der positiven Entwicklung des Aktienkurses von UEC widerspiegelt. Mit einem Angebot, das dem Vorschlag von Denison in jeder Hinsicht überlegen ist, freuen wir uns darauf, diese Transaktion nach der Abstimmung der UEX-Aktionäre nächste Woche abzuschließen."Falls der Verwaltungsrat von UEX (der "UEX-Verwaltungsrat") das revidierte UEC-Angebot annimmt, geht UEC davon aus, dass die außerordentliche Versammlung der UEX-Aktionäre zur Genehmigung des Erwerbs der UEX-Aktien durch UEC auf der Grundlage des revidierten UEC-Angebots wie derzeit geplant am Dienstag, den 9. August 2022, abgehalten wird, mit einem voraussichtlichen Abschlussdatum (vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung und der Erfüllung oder des Verzichts auf Abschlussbedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind) bis Mitte August.- Überlegene finanzielle Gegenleistung. Das revidierte UEC-Angebot bewertet UEX mit 0,49 C$ pro UEX-Aktie, was einer Verbesserung von 7 % gegenüber dem ursprünglichen Umtauschverhältnis und einer höheren finanziellen Gegenleistung als dem Denison-Vorschlag entspricht, basierend auf den Schlusskursen der Aktien und dem Devisenkassakurs vom 5. August 2022. Das revidierte UEC-Angebot spiegelt eine Prämie von 72% gegenüber dem unbeeinflussten Kurs der UEX-Aktie am 10. Juni 2022 wider (dem letzten Handelstag vor der Ankündigung der geplanten Übernahme von UEX durch UEC).- Stärkere Deal-Sicherheit. Als Teil ihres überarbeiteten UEC-Angebots an den UEX-Verwaltungsrat hat UEC UEX eine einfache Änderungsvereinbarung zum ursprünglichen Arrangement Agreement vom 13. Juni 2022, geändert am 23. Juni 2022, zwischen UEX, UEC und UEC 2022 Acquisition Corp. (das "Arrangement Agreement") vorgelegt, um das überarbeitete UEC-Angebot zu berücksichtigen. Nach eigenem Bekunden hat Denison sein Angebot als "unverbindlich" bezeichnet und "bleibt vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung" Denison-Pressemitteilung vom 29. Juli 2022.. Nach Annahme des revidierten UEC-Angebots durch UEX wird UEC fest verpflichtet sein, das revidierte UEC-Angebot so bald wie möglich zu vollziehen.- Schnellerer Weg zum Vollzug. Die UEX-Aktionäre werden voraussichtlich am Dienstag, den 9. August 2022, über den von UEC vorgeschlagenen Erwerb der UEX-Aktien auf der Grundlage des überarbeiteten UEC-Angebots abstimmen. Der Abschluss der Transaktion (vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung und der Erfüllung oder des Verzichts auf die für eine Transaktion dieser Art üblichen Abschlussbedingungen) wird innerhalb weniger Tage nach der Abstimmung der UEX-Aktionäre erwartet. UEC geht davon aus, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bereits mehr als 38% der berechtigten UEX-Wertpapiere angedient wurden, wobei eine überwältigende Mehrheit von 93,7% für die UEC-Transaktion gestimmt hat.- Das Angebot von Denison ist finanziell unterlegen, unsicher und unterliegt weiterhin der Aushandlung eines endgültigen Abkommens. Das Angebot von Denison unterliegt unter anderem der Aushandlung eines endgültigen Abkommens, der Erstellung eines Informationsrundschreibens mit Informationen über die geplante Transaktion, der Genehmigung durch Gerichte und Aufsichtsbehörden sowie der Einberufung einer neuen Aktionärsversammlung zur Genehmigung der Transaktion. Ein Abschluss der Transaktion mit Denison wird die UEX-Aktionäre wahrscheinlich bis weit ins vierte Quartal 2022 hinein beschäftigen.- Größere Handelsliquidität. UEC profitiert von einer starken institutionellen und privaten Fangemeinde, die zu einer Handelsliquidität geführt hat, die mehr als 50% Basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der letzten 12 Monate. größer ist als die von Denison. UEX-Aktionäre werden beim Umtausch ihrer UEX-Aktien in UEC-Aktien auf der Grundlage des überarbeiteten UEC-Angebots über einen größeren Pool zur Bewertung und zum Handel ihrer Wertpapiere verfügen.- UEC behält seine starke Bilanz mit mehr als 180 Millionen Dollar an Bargeld und liquiden Mitteln bei und ist schuldenfrei.- Die Gelegenheit, das größte diversifizierte, auf Nordamerika fokussierte Uranunternehmen zu schaffen. UEX-Aktionäre haben die Möglichkeit, an UECs vollständig genehmigten, produktionsbereiten Anlagen in den USA, dem größten Uranmarkt der Welt, teilzuhaben. UEC bietet eine überragende Größe, die sich in seiner größeren Kapitalmarktpräsenz widerspiegelt, und ein Potenzial für eine sofortige Neubewertung nach einem schnellen Abschluss der Transaktion.Nach Ansicht von UEC, die sich auf die Beratung durch ihre Finanz- und Rechtsberater stützt, war die von UEX am 28. Juli 2022 an UEC übermittelte Mitteilung über das bessere Angebot in mehrfacher Hinsicht mangelhaft. Diese Mängel wurden UEX in den letzten Tagen mitgeteilt und sind unserer Meinung nach nicht behoben worden. Während wir uns dafür entschieden haben, die Gegenleistung für die von uns vorgeschlagene Transaktion zu erhöhen, haben wir UEX bei der Unterbreitung des überarbeiteten UEC-Angebots darauf hingewiesen, dass wir uns alle Rechte vorbehalten, von UEX die Einhaltung der im Arrangement Agreement enthaltenen Bestimmungen über das Recht auf Anpassung zu verlangen, wozu unter anderem gehört, dass die Frist für das Recht auf Anpassung noch nicht begonnen hat.Das revidierte UEC-Angebot läuft um 19:00 Uhr (Vancouver-Zeit) am Datum dieser Pressemitteilung aus, was mit dem Ende der Anpassungsfrist gemäß dem Arrangement Agreement zusammenfällt. Nach der Feststellung des UEX-Boards, dass das überarbeitete UEC-Angebot dem Denison-Vorschlag mindestens gleichwertig ist, ist UEX verpflichtet, eine Änderungsvereinbarung zum Arrangement Agreement abzuschließen, um das überarbeitete UEC-Angebot zu berücksichtigen. Uranium Energy Corp. ist Amerikas führendes, am schnellsten wachsendes und an der NYSE American notiertes Uranbergbauunternehmen. UEC ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Verarbeitungskapazitäten in den Anlagen Hobson und Irigaray verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über weitere diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3 O8 ; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft in diesem Sektor, Uranium Royalty Corp. und (3) eine Reihe von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.Gebührenfrei: (866) 748-1030Fax: (361) 888-5041E-Mail: info@uraniumenergy.comTwitter: @UraniumEnergyInformationen zur Börse:NYSE American: UECFrankfurt Börsenkürzel: U6ZWKN: AØJDRRISN: US916896103In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 