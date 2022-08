Kitco-Umfrage: Wall Street an den Seitenrändern des Goldmarktes

Der Goldmarkt verzeichnete seine dritte Woche von Zunahmen, doch die Stimmung hat sich wieder verändert, da der Preis nicht in der Lage scheint über 1.800 Dollar je Unze zu brechen. Zumindest kurzfristig, so hieß es von einigen Marktanalysten, hätte der Beschäftigungsbericht vom Freitag etwas Wind aus den Segeln des Goldes genommen. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren vier (24%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere sieben (41%) erwarten einen Preisrückgang, während sechs (25%) neutral eingestellt waren.Außerdem gaben 579 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon erwarten 379 (65%) einen Goldpreisanstieg für diese Woche. Weitere 124 (21%) prognostizieren hingegen eine Preisabnahme, während 76 (13%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de