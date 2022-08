Gold - Aufwärtstrend holt Schwung

Ende Juli konnte sich der Goldpreis nach einem Einbruch an die Unterseite der mittelfristigen Handelsspanne um 1.680 USD wieder deutlich erholen und damit ein übergeordnetes Verkaufssignal verhindern. Mit der Rückeroberung der 1.720-USD-Marke setzte sich eine Erholung in Gang, die vor zwei Wochen erheblich an Dynamik gewann und das Edelmetall wieder über 1.755 USD antrieb. In der Vorwoche scheiterten zwar zwei Ausbruchsversuche über 1.780 USD bei 1.794 USD, doch die bullischen Vorgaben bleiben bestehen.Nach einem kurzen Rücklauf an den Support bei 1.755 USD könnten die Bullen den Aufwärtstrend mit einem Ausbruch über 1.780 USD fortsetzen. Diesmal könnte auch die 1.794-USD-Marke überwunden werden und sich damit eine Aufwärtsbewegung über die mehrmonatige Abwärtstrendlinie in Richtung 1.820 und 1.848 USD entfalten. Darüber wäre die Barriere bei 1.875 USD das nächste Ziel.Abgaben unter 1.755 USD dürften die Korrektur dagegen ausdehnen und bis 1.740 USD zurückführen. Dort hätten die Käufer wieder die Gelenheit den Anstieg fortzusetzen. Darunter müsste man sich dagegen auf Abgaben bis 1.720 und 1.711 USD und damit das vorläufige Ende der Erholung einstellen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG