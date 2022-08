Gold rutscht aufgrund US-Arbeitsmarktbericht um fast 1% ab

Der Goldpreis weitete seine Verluste aus und rutschte am Freitag um fast 1% ab, da ein ermutigender US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, die Rezessionssorgen verringerte und die Hoffnung nährte, dass die US-Notenbank an ihrem aggressiven Straffungskurs festhalten wird, berichtet CNBC "Der Goldpreis hat sich in letzter Zeit erholt, weil man davon ausging, dass die Fed von einer falkenhaften zu einer taubenhaften Haltung übergehen würde. Die Arbeitsmarktdaten zeigen jedoch, dass die US-Wirtschaft stark ist, was die Fed zu einem aggressiveren Verhalten veranlassen könnte, was für Gold nicht gut ist", erklärte Bart Melek, Leiter der Rohstoffstrategien bei TD Securities. Ein Hochzinsumfeld schadet Goldbullion, da es keine Zinsen abwirft."Wenn es ein Aufflackern der geopolitischen Probleme gibt, wird dies dem Goldpreis helfen, aber es wird keine anhaltende Erholung sein... Der nächste Katalysator für den Goldpreis wird der in der nächsten Woche erscheinende US-Verbraucherpreisindex sein", fügte Melek hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de