McGlone: Gold bei 2.000 Dollar könnte nur "Frage der Zeit" sein

Gold als Anlageinstrument wird meistens von den gegensätzlichen Kräften einer anhaltend hohen Inflation und einer Zinserhöhung der Zentralbanken als Reaktion darauf angetrieben, so heißt es auf Finbold . Im Jahr 2022 spielte sich dieses Szenario ab, wobei der Goldpreis zunächst Höchststände erreichte. Seitdem sei er jedoch gefallen und werde derzeit bei etwa 1.787,91 Dollar je Unze gehandelt.Mike McGlone, leitender Rohstoffstratege bei Bloomberg Intelligence, twitterte am 4. August, dass es nur "eine Frage der Zeit" sei, bis Gold die 2.000-Dollar-Marke erreiche, da seine Produktion begrenzt sei, während die Produktion von Fiatwährungen unbegrenzt sei. "Die begrenzte Produktion von Gold gegenüber dem unbegrenzten Angebot an Fiatwährung ist ein Hauptgrund für die langfristige Aufwertung des Metalls, und die ausgedehnte Konsolidierung zwischen 1.700 Dollar und 2.000 Dollar je Unze scheint eine Basis zu bilden. Wir halten es für wahrscheinlicher, dass das Metall das obere Ende der Spanne durchbricht, als dass es sich darunter hält", hieß es in dem Twitter-Post.McGlone erklärte weiterhin, dass es einige Zeit dauert, bis der Edelmetallpreis die Kursgewinne anderer Währungen widerspiegelt, wie z. B. den Kursgewinn des Euro. "Es scheint wahrscheinlicher, dass Gold seinen anhaltenden Aufwärtstrend fortsetzt und den Widerstand bei etwa 2.000 Dollar je Unze durchbricht, als dass es sich unter der Unterstützung von 1.700 Dollar halten kann. Als Orientierungshilfe könnte das auf Euro lautende Metall dienen, das im März ein neues Hoch erreicht hat. Normalerweise ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gold auf Dollarbasis neuen Höchstständen in anderen wichtigen Währungen folgt", so McGlone.© Redaktion GoldSeiten.de