WTI-OIL verbleibt unter 100,00 USD

Quelle Chart: Guidants

Die Einschätzung einer weiteren Preisschwäche bestätigte sich im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 6. Juli in voller Gänze. Seither rutschte das schwarze Gold weiter ab und notiert derweil wieder im zweistelligen Bereich. Unterhalb dessen, sowie dem ebenfalls dort befindlichen gleitenden Durchschnitt EMA200 (aktuell bei 100,23 USD), bleiben die Bären dabei unverändert im Vorteil und eine Bewegung in Richtung 90,00 USD je Barrel erscheint möglich. Mitsamt einem neuen Verlaufstief unter 95,93 USD, sollte sich dabei der nächste Verkaufs-Trigger aktiveren.Zur Entspannung im aktuellen Umfeld müsste WTI zum einen die 100,00 USD-Marke sowie zum anderen das Level von rund 106,00 USD zurückerobern. Erst dann wäre die Möglichkeit einer tragfähigeren/weiteren Aufwärtsbewegung gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.