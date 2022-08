Fury Gold und Newmont erhöhen Joint-Venture-Anteile am Goldprojekt Éléonore South auf 100%

VANCOUVER, 8. August 2022 - Fury Gold Mines Ltd. (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Fury und Newmont Corporation ("Newmont") als Käufer über ihre jeweiligen Tochtergesellschaften gleichzeitig vereinbart haben, die verbleibende Beteiligung von etwa 23,77 % an Azimut Exploration Inc. anteilig zu übernehmen. Die 100 % Éléonore South Joint Venture ("ESJV") Anteile werden dann Fury 50,022 % und Newmont 49,978 % betragen, wobei Fury im Rahmen einer geänderten und neu gefassten Joint-Venture-Vereinbarung der Betreiber bleibt. Die Kosten für Fury für die zusätzliche 11,902%ige Beteiligung an dem Joint Venture werden sich auf etwa 1,2 Mio. C$ belaufen. Der Abschluss des Kaufs unterliegt bestimmten aufschiebenden Bedingungen und wird für das dritte Quartal 2022 erwartet."Die Konsolidierung des ESJV ist ein wichtiger Transaktionsmeilenstein für Fury und ein positives Ergebnis für alle Parteien. Wir sehen ein enormes Explorationspotenzial in dem Joint Venture und freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit Newmont", sagte Tim Clark, CEO von Fury.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66975/FURY_08082022_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Standort und Infrastruktur des Joint Venture-Projekts Éléonore South.Das Jointventure Éléonore South liegt strategisch günstig in einem Gebiet mit ergiebigen Goldmineralisierungen innerhalb des James Bay Gold Camps, das durch die Mine Éléonore von Newmont (11 km nördlich) und die Goldlagerstätte Cheechoo von Sirios Resources Inc. (unmittelbar im Ost-Nordosten) begrenzt wird (Abbildung 1). Die Geologie der Mine Éléonore wurde so interpretiert, dass sie sich auf das Grundstück Éléonore South erstreckt. Fury, das eng mit Newmont zusammenarbeitet, fungiert derzeit als Manager und Betreiber des Joint Ventures.- Explorationsphase- Potenzial für eine ähnliche Mineralisierung wie in den nahe gelegenen Lagerstätten der Newmont-Mine Éléonore und in Cheechoo von Sirios Resources- Der mineralisierte Cheechoo-Tonalit erstreckt sich über das Grundstück (Gastgeber der Cheechoo-Lagerstätte von Sirios Resources)- Über 14.700 Hektar Land mit Stromleitungen von Hydro und Straßenzugang in der Nähe Fury Gold Mines Ltd. ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine 76,5 Millionen Stammaktienposition an Dolly Varden Silver Corp. hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. 