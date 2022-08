Gold steigt leicht; Dollar & Renditen rutschen ab - Fokus auf US-Inflationsdaten

Der Goldpreis stieg am Montag nach einem Rückgang des Dollar und der Renditen von US-Staatsanleihen, berichtet CNBC . Zeitgleich konzentrierten sich die Anleger auf die US-Inflationsdaten, um Hinweise auf die geplante Zinserhöhung der Federal Reserve zu erhalten. Der Goldpreis fiel am Freitag, nachdem das robuste US-Arbeitsplatzwachstum die Erwartung bestärkte, dass die Fed die Zinsen in den nächsten Sitzungen weiter anheben wird, um die Inflation zu bremsen."Der Markt scheint den Schock über die Arbeitsmarktzahlen eingepreist zu haben... Gold wird es jedoch schwer haben, wenn die Fed eine weitere Verschärfung der Geldpolitik sieht", erklärte Edward Moya, Senior Analyst bei OANDA. "Ausländische Investoren werden sich nach alternativen Anlagen umsehen, und angesichts der aktuellen Situation in Taiwan und der Ukraine ist Gold eine Option."Da die Zuwächse des Goldpreises durch das Potenzial aggressiverer Zinserhöhungen begrenzt sind, wird die Stärke der technischen Unterstützung um 1.700 Dollar getestet werden, wenn die nächste Entscheidung der Fed bekannt gegeben wird, so außerdem Rupert Rowling, Analyst von Kinesis Money, in einer Notiz.© Redaktion GoldSeiten.de