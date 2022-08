Gold pendelt um 1.800 Dollar; Inflationsangst in den USA nimmt zu

Der Goldpreis konnte am Dienstag seine jüngsten Gewinne halten, da die Volatilität an den Aktienmärkten im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen in dieser Woche die Nachfrage nach sicheren Häfen ankurbelte, berichtet Investing.com . Die US-Aktienmärkte erlebten am Montag einen volatilen Handel inmitten einer gemischten Bilanz, die die Nachfrage nach sicheren Häfen ankurbelte.Das Hauptaugenmerk liegt nun auf den US-Daten für die Verbraucherpreisinflation für Juli, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Analysten erwarten einen Wert von 8,7% im Jahresvergleich und damit einen Rückgang gegenüber den 9,1% vom Juni. Ein unerwartet starker Rückgang der Inflation dürfte die Erwartungen an eine deutliche Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank verringern, was sich positiv auf den Goldpreis auswirken dürfte.Ein stärker als erwartet ausfallender Wert könnte jedoch die Renditen von US-Staatsanleihen stützen, mehr Händler in den Dollar treiben und die meisten Metallmärkte beeinträchtigen. Dennoch dürfte die Inflation in den kommenden Monaten auf einem 40-Jahreshoch verharren, was eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Fed nahelegt.© Redaktion GoldSeiten.de