CAT Strategic beauftragt Arbeitsteam mit Einleitung einer bodengestützten geophysikalischen Messung auf South Preston

VANCOUVER, 9. August 2022 - CAT Strategic Metals Corp. (CSE: CAT, OTC: CATTF, FWB: 8CH) (CAT oder das Unternehmen) gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 5. Juli 2022, in der es über den Abschluss einer detaillierten geophysikalischen Flugmessung über dem Uranprojekt South Preston im ertragreichen kanadischen Athabasca-Becken berichtete, bekannt, dass ein Explorationsteam in das Konzessionsgebiet entsendet wurde, um ein bereits mit Spannung erwartetes Explorationsprogramm einzuleiten.Zwei Mannschaften werden eine Reihe von Arbeiten durchführen und unter anderem mit Gammastrahlenspektrometern nach radioaktivem Grundgestein und Felsbrocken in den Gebieten oberhalb bzw. rund um die Leitschichten, die im Rahmen der jüngsten luftgestützten EM-Messung bzw. Magnetikmessung ermittelt wurden, suchen. Die Mannschaften werden das in den Zielzonen aufgefundene Grundgestein kartieren und daraus Proben entnehmen.Das Team wird außerdem versuchen, die Fundorte von radioaktiven Gesteinsbrocken und Gesteinsformationen aus historischen Aufzeichnungen, die in der umfangreichen Datenbank des Unternehmens enthalten sind, zu lokalisieren. Ziel ist es, diese historischen Vorkommen entsprechend zu charakterisieren, um die Vektoren, die zur Mineralisierung führen - d. h. die Gesteinsart, die Größe und die Angularität der Gesteinsbrocken - besser zu verstehen.Darüber hinaus wird eine bio-geochemische Beprobung der Schwarzfichten in den vorgenannten Gebieten mit Hilfe eines Rasters durchgeführt, wobei die Profile im Abstand von 150 Metern und die Beprobungsstellen im Abstand von 25 Metern angeordnet werden.CAT teilt sich in seinem 29.395 Hektar großen Uranprojekt South Preston mit dem benachbarten Betreiber Azincourt Energy Corp. (Azincourt oder AAZ) eine durchgehende Claim-Grenze von rund 50 km Länge. Azincourt hat nach eigenen Angaben innerhalb der bereits ermittelten Alterierungszonen eine Urananreicherung entdeckt und vor kurzem die Ergebnisse seines Winterbohrprogramms 2022 mitgeteilt. CAT stimmen vor allem die Ergebnisse der Bohrungen in Azincourts G-Zone, die sich unweit der Grenze der CAT-Claims befindet, sehr optimistisch.Robert Rosner, CEO von CAT, meint dazu: Unser nördlicher Nachbar, Azincourt Energy, hat vor kurzem sehr vielversprechende Ergebnisse aus seinem Winterbohrprogramm veröffentlicht, und unser besonderes Interesse gilt dabei den Bohrungen in der Zone G. In dieser Zone wurden 9 Bohrungen niedergebracht, die einem Trend mit hydrothermalen Alterierungen zu folgen scheinen, und mit jedem neuen Bohrloch kommen sie näher an die CAT-Claims heran. Wir vermuten daher, dass egal auf welches System auch immer das Unternehmen während der Arbeiten in seiner Konzession stößt, dieses sehr wahrscheinlich in unser Konzessionsgebiet hineinreichen könnte. Wir haben nun eine Mannschaft in South Preston vor Ort und freuen uns sehr darauf, das Datenmaterial, das für unsere künftigen Explorationsaktivitäten von entscheidender Bedeutung sein wird, laufend zu erweitern.Aufgrund der anhaltenden Erfolge, die Azincourt im Rahmen seiner Explorations- und Bohraktivitäten in diesem Gebiet erzielt, kamen das Führungsteam und die Berater von CAT zu einem ersten informellen Treffen mit dem Team von Azincourt zusammen, um ganz allgemein das Potenzial des Gebiets sowie die diversen Explorationsaktivitäten in Vergangenheit und Gegenwart zu erörtern und die am sinnvollsten erscheinenden nächsten Arbeitsschritte zu beiden Seiten der Konzessionsgrenze zu planen.Alex Klenman, CEO von Azincourt Energy, meint dazu: Es ist uns eine Freude, mit dem Team von CAT zusammenzuarbeiten. Unsere beiden Unternehmen haben offensichtlich ein gemeinsames Interesse an der regionalen Exploration, und aus unserer Sicht können beide Unternehmen von einem kontinuierlichen, offenen Dialog profitieren, der für die Explorationspläne beider Unternehmen von Vorteil sein könnte. Wir beobachten CAT bei unseren gemeinsamen Arbeiten sehr genau und werden eine gute Arbeitsbeziehung aufbauen, die sowohl CAT als auch Azincourt dabei hilft, bedeutsame und entscheidende Entdeckungen zu machen.(CAT)Die Unternehmensstrategie von CAT Strategic Metals Corp. , die sich auch in ihrem Leitprinzip widerspiegelt, besteht darin, Konzessionsbeteiligungen in Rohstoffregionen mit nachweislich erstklassigem Potenzial, vor allem in Bezug auf Gold und Kupfer, zu lokalisieren, zu erwerben und zu erschließen. Neben dem vorrangigen Uranprojekt South Preston konzentriert sich CAT auf die Weiterentwicklung des Projekts Burntland nordöstlich von St. Quentin im County Restigouche, New Brunswick, Kanada, das auf die Exploration und Erschließung mehrerer in Skarn beherbergter Kupfer-Silber-Gold-Ziele ausgerichtet ist, sowie auf die Konzession Gold Jackpot für strategische Metalle mit mehreren Gold-Silber-, Kupfer- und Tellurzielen im Gold-Kupfer-Trend Pequop nordöstlich von Elko, Nevada. 