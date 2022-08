Trump-Provokation, Lebensmittel-Abzocke, Ost-West-Entfremdung & Chaos

Karl Lauterbach bewirbt ein C19-Medikament, das Zweifel an seinem eigenen Status aufkommen läßt.In den USA wird ein Anwesen von Ex-Präsident Trump durchsucht, was die Konservativen auf die Barrikaden treibt, die sich, vergleicht man das Vorgehen gegen Hunter Biden und Hillary Clinton, ungerecht behandelt fühlen. Die Spaltung der US-Gesellschaft wird damit vertieft.In Deutschland wird Bauern erlaubt, mehr Getreide anzubauen, ein positives Signal. Und nötig noch dazu, da Rußland wahrscheinlich seine Exporte kürzen wird, da die Erntetechnik unter Ersatzteilmangel leidet und damit die Ernte niedriger ausfallen wird.In diesem Umfeld steigen die Preise für Lebensmittel weiter, doch in Deutschland besonders stark. Rewe-Manager Moog wirft der Industrie Preistreiberei vor und bewußte Benachteiligung deutscher Kunden. Der Graben zwischen Ost und West vertieft sich.Rußland läßt US-Inspektoren nicht mehr seine Atomwaffenstandorte besichtigen. China friert gleichzeitig die Beziehungen zur USA nach dem Pelosi-Besuch in Taiwan ein und setzt seine Manöver um Taiwan fort. Dieses widerum veranstaltet eigene Manöver zur Abwehr einer möglichen Invasion. In Bangladesh brechen schwere Unruhe wegen Erhöhungen der Treibstoffpreise aus.Was sich bisher erst in der 3. Welt ausbreitet, kann und wird auch die 1. Welt erreichen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)