David Garofalo: Gold steht mit präzedenzloser Inflation vor dramatischer Bewegung

Nachdem der Goldpreis im Juli kurzzeitig unter die Marke von 1.700 USD je Unze gefallen war, hat er sich wieder erholt, berichtet Investing News . David Garofalo, Präsident und CEO von Gold Royalty, bleibt zuversichtlich, was die Zukunft des gelben Metalls angeht. Er hat bereits einen Preis von 3.000 US-Dollar für 2022 in Aussicht gestellt und kürzlich seinen positiven Ausblick bekräftigt."Gold hat seinen Wert trotz eines sehr schweren Bärenmarktes, den wir in diesem Jahr erlebt haben, bewahrt, mit einem Rückgang der Aktien um 10% bis 20%, je nachdem, welchen großen Markt man betrachtet", erklärte er auf dem Rule Symposium. "Gold hat seine Aufgabe als Wertaufbewahrungsmittel wirklich erfüllt", fuhr Garofalo fort. "Aber es wird sich wahrscheinlich dramatisch nach oben bewegen, wenn sich die Inflation beschleunigt, denn die Realität ist, dass die Nominalzinsen nur einen sehr begrenzten Spielraum für Erhöhungen haben, und (meiner Meinung nach) wird sich die Inflation in absehbarer Zukunft weiter beschleunigen."Seiner Meinung nach sind die Fundamentaldaten von Gold so stark wie eh und je, und die Entwicklung des Edelmetalls im Inflationszyklus der späten 1970er und frühen 1980er Jahre wird Aufschluss darüber geben, wie es sich in naher Zukunft entwickeln wird. "Es dauerte einige Jahre, bis Gold in den späten 1970er und frühen 80er Jahren wirklich an Fahrt gewann, bevor es sein Allzeithoch erreichte, das heute bei fast 3.000 USD je Unze liegen würde", so Garofalo.© Redaktion GoldSeiten.de