Gold erreicht 6-Wochenhoch und übersteigt 1.812 Dollar; Anleger erwarten Inflationsbericht

Die Goldfutures schlossen am Dienstag auf dem höchsten Stand seit sechs Wochen, während Aktien und der Dollar im Vorfeld des für Mittwoch anstehenden US-amerikanischen Consumer Price Index für Juli, der der US-Notenbank Aufschluss über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Inflation geben könnte, einbrachen.Durch den brandaktuellen Arbeitsmarktbericht rückte der kommende Consumer Price Index für Juli noch stärker als sonst in den Vordergrund. Dieser könnte die nächsten Schritte der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation beeinflussen, die zuletzt auf einem Vier-Jahres-Hoch lag, so berichtet MarketWatch "Gold erhält heute Auftrieb durch die Zuflüsse aus sicheren Häfen, da die Aktien schwächer werden und der Dollar sich abschwächt", schrieb Edward Moya, leitender Marktanalyst bei Oanda, in einer Kundenmitteilung. "Wenn sich die Inflation etwas stärker als erwartet abschwächt, könnte Gold einen Anlauf in Richtung der 1.850-Dollar-Marke nehmen."Laut FactSet-Daten hat sich Gold im vergangenen Monat deutlich erholt und bis auf 3% alle Verluste seit Anfang 2022 wieder wettgemacht. Ein Analystenteam der Commerzbank führte die dreiwöchige Gewinnsträhne von Gold auf die starke Short-Positionierung in Gold und Silber - sowie Platin und Palladium - im Juli zurück. Seitdem haben die Anleger ihre Short-Positionen erheblich reduziert.© Redaktion GoldSeiten.de