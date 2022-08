Prämien für Silbermünzen - ein weiterer Einbruch?

Im Jahr 1972 wurde ein Beutel (Nennwert 1.000 Dollar) mit "Schrott"-Silbermünzen aus den USA für etwa 1.300 Dollar bis 1.350 Dollar verkauft. Der durchschnittliche Schlusskurs für Silber lag in jenem Jahr bei 1,68 Dollar je Unze; der Wert des Silbergehalts (715 Unzen) betrug also 1.200 Dollar je Beutel. Die verbleibende Differenz war ein Aufschlag von etwa 10%. Ein niedrigerer Silberpreis würde im Allgemeinen zu höheren prozentualen Aufschlägen führen, da der Nennwert von 1.000 Dollar eine "Untergrenze" darstellte, die das Risiko des Besitzes der Münzen begrenzte.Mit anderen Worten: Das tatsächliche Anlagerisiko war auf den Betrag begrenzt, den man über den Nennwert von 1.000 Dollar hinaus zahlte. Fällt der Silberpreis beispielsweise auf 1,00 Dollar, beträgt der Wert des Beutels 715 Dollar (1,00 Dollar x 715 Unzen). Da die Münzen jedoch gesetzliches Zahlungsmittel waren und weiterhin zu ihrem Nennwert akzeptiert wurden, behielt der volle Beutel mit Münzen seinen Nennwert von 1.000 Dollar.Die Prämien für Schrottsilbermünzen haben im Laufe der Jahre stark geschwankt. In den 1970er Jahren, als die Besorgnis über die Inflation und ihre Auswirkungen ihren Tribut forderte, stiegen die Aufschläge für diese Münzen erheblich. Dann änderte sich etwas. Der Silberpreis stieg drastisch an und die Aufschläge gingen zurück. Als der Silberpreis im Januar 1980 mit 49 Dollar je Unze seinen Höchststand erreichte, hatte ein Beutel mit US-Silbermünzen im Nennwert von 1.000 Dollar einen Silbergehalt von 35.000 Dollar.Die Münzsäcke wurden jedoch mit einem Abschlag von 10% bis 20% verkauft. Ein Teil des Abschlags war darauf zurückzuführen, dass ein Überangebot an Silbermünzen auf den Markt gebracht wurde. Die Leute verkauften alles, was Silber enthielt, auch Münzen, die jahrelang eingelagert worden waren. Rückblickend lässt sich feststellen, dass es kaum eine Rechtfertigung für die hohen Aufschläge auf die Münzen gab, da der Nennwert von 1.000 Dollar keinen Schutz bot, wenn Taschen zu 30.000 Dollar oder mehr verkauft wurden. Der Einbruch des Silberpreises kurz danach war so stark und lang anhaltend, dass das Interesse an den Münzen schwand. Die Münzen waren aufgrund ihres Silbergehalts häufig mit einem geringen oder gar keinem Aufschlag erhältlich.Ein paar Jahrzehnte später beflügelte die Sorge um das Jahr 2000 den Markt für Schrottsilbermünzen. Selbst bei einem unveränderten Silberpreis im Jahr 1999 stiegen die Aufschläge auf die Münzen auf 50%. Am 3. Januar 2000 waren die Anleger davon überzeugt, dass das Jahr-2000-Risiko nicht gerechtfertigt war, und begannen zu verkaufen. Sie verkauften das ganze Jahr über und bis ins Jahr 2001 hinein Schrottsilbermünzen und drückten damit die Preise, bis die Münzen wieder mit einem Abschlag verkauft wurden. Zu diesem Zeitpunkt war es billiger, Beutel mit US-Silbermünzen zu kaufen als 100-Unzen-Barren aus Silberbarren.Heute zahlen Kleinanleger Aufschläge von 40% auf US-Silbermünzen. In letzter Zeit haben sie auch höhere Aufschläge gezahlt, und sie scheinen bereit zu sein, so gut wie jeden Aufschlag zu zahlen, um die Münzen zu besitzen. Das Gute am Kauf von US-Silbermünzen aus der Zeit vor 1965 mit Aufschlägen von 40% bis 50% ist, dass sie im Vergleich zum Kauf von frisch geprägten US-amerikanischen Silver Eagles mit einem Aufschlag von 70% geradezu ein Schnäppchen sind. (Sollte es nicht andersherum sein?)Wie bereits erwähnt, kam es 1980 und 20 Jahre später, im Jahr 2000, zu einem massiven Rückgang der Prämien für US-Silbermünzen. Der letzte Einbruch der Silbermünzprämien liegt nun schon wieder etwas mehr als 20 Jahre zurück. Werden wir einen weiteren Einbruch der Prämien erleben? Einige werden argumentieren, dass die Nachfrage nach US-Silbermünzen immer stark genug sein wird, um einen hohen Aufschlag gegenüber Goldbarren aufrechtzuerhalten. Vielleicht, aber das ist nicht unbedingt der Fall.Das Aufgeld für US-Silbermünzen stieg an und brach wieder ein, als die Silberpreise in den späten 1970er Jahren dramatisch anstiegen. In ähnlicher Weise explodierte der Aufschlag nach oben und brach dann zusammen, als die Silberpreise in den Jahren 2000/01 im Wesentlichen unverändert blieben. Möglicherweise ist es an der Zeit für einen erneuten Einbruch der Silbermünzprämie, der mit einem sinkenden Silberpreis einhergeht. Wie dem auch sei, es gibt nichts Historisches, das es rechtfertigen würde, Aufschläge von 40% bis 50% und mehr (vor einigen Jahren sogar 100%) für etwas zu zahlen (siehe " Silber-Pechsträhne "), das für sich genommen keine rentable Anlage war.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 9. August 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.