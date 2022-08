Ausgold Ltd.: Starke Treffer! Das Vorkommen wächst

Ausgold hat in den vergangenen Monaten stetig geliefert und mit den Bohrungen konnte die Firma das Vorkommen bereits auf 2,16 Millionen Unzen Gold in den Ressourcen und 1,28 Millionen Unzen Gold in den Reserven steigern. Heute wurden weitere Bohrergebnisse vorgelegt und diesmal auch mit Resultaten, die richtig stark aussehen: Link Mit einigen der Bohrungen hat die Firma die tieferen Zonen auf Jinkas getestet (Jinkas Deeps) und dort wurden einige Volltreffer gelandet: 4 Meter mit 17,05 g/t Gold, inkl. 2 Meter mit 33,86 g/t Gold (über eine Unze) 7 Meter mit 6,99 g/t Gold, inkl. 2 Meter mit 23,3 g/t Gold:Auf der South Central Zone hat man die oberflächennahen Mineralisierungen weiter untersucht und auch hier schöne Treffer ab geringer Tiefe, mit Gehalten, die deutlich über den in der Ressourcen-Kalkulation verwendeten:Starke Treffer von Ausgold und bislang hat man das Potenzial in der Tiefe noch wenig erkundet. Die Treffer auf Jinkas Deeps zeigen, dass sich die mineralisierten Zonen nach unten fortsetzen und auch die Goldgehalte entsprechend zunehmen:Ausgold hat aus meiner Sicht ein Projekt, das für gestandene Goldproduzenten interessant ist und auch noch viel Explorationspotenzial offenhält. Für mich ist die Aktie ein Übernahmekandidat.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.