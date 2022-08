Charles Evans: Fed-Zinserhöhung auf 4% im nächsten Jahr

Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht über den Verbraucherpreisindex, aus dem hervorgeht, dass sich die Inflation in den USA im Juli nicht beschleunigt hat, war der erste "positive" Wert für den Preisdruck, seit die Federal Reserve mit der Straffung der Geldpolitik begonnen hat, so Charles Evans, Präsident der Chicago Fed. Er signalisierte jedoch, dass die Fed noch viel Arbeit vor sich hat, berichtet Reuters via Kitco News Da die Verbraucherpreise im letzten Monat gegenüber Juni unverändert blieben, aber gegenüber dem Vorjahr um 8,5% gestiegen sind, ist die Inflation immer noch "inakzeptabel" hoch, und die Fed wird wahrscheinlich ihren Leitzins, der derzeit zwischen 2,25% und 2,5% liegt, in diesem Jahr auf 3,25% bis 3,5% und bis Ende nächsten Jahres auf 3,75% bis 4% anheben müssen, erklärte Evans.Die Äußerungen deuten darauf hin, dass Evans, der zu den 19 Zentralbankern gehört, die die US-Geldpolitik festlegen, erwartet, dass die Fed die steilste Zinserhöhungsrunde seit Jahrzehnten bald verlangsamen wird. Obwohl er sich nicht eindeutig dazu äußerte, ob er eine Verlangsamung bereits im nächsten Monat befürworten würde, müsste die Fed die Zinsen in den nächsten vier Monaten nur um einen Prozentpunkt anheben, um die von ihm prognostizierte Rate zum Jahresende zu erreichen."Ich habe das Gefühl, dass wir in einer guten Position sind und dass wir restriktiver vorgehen können, wenn die Inflation stärker aus dem Ruder läuft, als ich denke", meinte Evans bei einer Veranstaltung an der Drake University in Des Moines, Iowa. "Aber auch, wenn sich die Dinge schneller bessern, können wir die Zinsen nicht ganz so stark anheben, wie ich es gerade angedeutet habe ... Ich denke, wir sind jetzt gut aufgestellt, um in den nächsten Monaten ein paar verschiedene Wendungen bei den Daten zu erleben."© Redaktion GoldSeiten.de