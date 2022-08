Caledonia Mining Corp.: Ergebnisse für das Quartal zum 30.6.2022

($'000's) 3 Monate beendet 6 Monate beendet

30. Juni 30. Juni



2021 2022 2021 2022

Einnahmen 29,977 36,992 55,697 72,064

Lizenzgebühren (1,503) (1,854) (2,792) (3,612)

Produktionskosten (12,362) (14,502) (25,219) (28,861)

Abschreibung (2,199) (2,639) (3,392) (4,702)

Bruttogewinn 13,913 17,997 24,294 34,889

Sonstige Einnahmen 7 1 30 3

Sonstige Ausgaben (3,883) (490) (4,141) (1,283)

Verwaltungskosten (1,745) (2,908) (3,355) (5,279)

(Verlust)/Gewinn aus Wechselkursen, netto (345) 4,172 (72) 5,081

Aktienbasierte Ausgaben mit Barausgleich (31) 57 (183) (310)

Aktienbasierte Aufwendungen mit Ausgleich durch - - - (82)

Eigenkapitalinstrumente

Gewinn/(Aufwand) aus derivativen 7 41 (107) (1,697)

Finanzinstrumenten

Betriebsergebnis 7,923 18,870 16,466 31,322

Nettofinanzierungskosten (223) (175) (341) (291)

Gewinn vor Steuern 7,700 18,695 16,125 31,031

Steueraufwand (3,893) (5,314) (6,895) (10,033)

Gewinn des Berichtszeitraums 3,807 13,381 9,230 20,998



Sonstiges Gesamtergebnis

Posten, die in den Gewinn oder Verlust

umgegliedert werden oder umgegliedert werden

können

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung 383 (852) 181 (159)

ausländischer

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis der Periode 4,190 12,529 9,411 20,839



Gewinn zuzurechnen:

Eigentümer der Gesellschaft 2,694 11,378 7,244 17,318

Nicht beherrschende Anteile 1,113 2,003 1,986 3,680

Gewinn des Berichtszeitraums 3,807 13,381 9,230 20,998



Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:

Eigentümer der Gesellschaft 3,077 10,526 7,425 17,159

Nicht beherrschende Anteile 1,113 2,003 1,986 3,680

Gesamtergebnis der Periode 4,190 12,529 9,411 20,839



Gewinn pro Aktie (Cent)

Grundlegend 21.1 87.7 58.4 132.3

Verwässert 21.1 87.7 58.4 132.3

Bereinigter Gewinn pro Aktie (Cents)

Grundlegend 62.6 56.2 114.2 118.8

Erklärte Dividende pro Aktie (Cent) 12.0 14.0 23.0 28.0



Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

($'000's)

3 Monate beendet 6 Monate beendet

30. Juni 30. Juni

2021 2022 2021 2022

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 14,987 18,341 17,537 30,185

Gezahlte Zinsen (124) (59) (247) (89)

Bezahlte Steuer (2,134) (1,567) (2,598) (3,226)

Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 12,729 16,715 14,692 26,870



Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen und Ausrüstung (7,425) (13,011) (13,769) (22,745)

Erwerb von Vermögenswerten zur Exploration und Evaluierung (784) (412) (974) (636)

Verwirklichung des Gold-ETF 1,083 - 1,083 -

Erlöse aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft - - 340 -

Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (7,126) (13,423) (13,320) (23,381)



Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Ausgeschüttete Dividenden (1,814) (2,700) (3,506) (4,488)

Rückzahlung des Golddarlehens - (3,698) - (3,698)

Erwerb einer Kaufoption - (176) - (176)

Rückzahlung von Darlehen (102) - (206) -

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (33) (39) (65) (79)

Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (1,949) (6,613) (3,777) (8,441)



Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und 3,654 (3,321) (2,404) (4,952)

Zahlungsmitteläquivalente

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel (12) (247) (18) (451)

und

Zahlungsmitteläquivalente

Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente zu Beginn des 13,027 14,430 19,092 16,265

Berichtszeitraums

Nettozahlungsmittel und -äquivalente am Ende des 16,669 10,862 16,669 10,862

Berichtszeitraums



Zusammengefasste konsolidierte Finanzlage (ungeprüft)

($'000's) Stand am 31. Dezember 30. Juni

2021 2022

Langfristige Vermögenswerte insgesamt 157,944 179,354

Vorräte 20,812 20,535

Vorauszahlungen 6,930 3,518

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 7,938 7,748

sonstige

Forderungen

Forderungen aus Einkommensteuer 101 182

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 17,152 10,862

Gesamtvermögen 210,877 222,199

Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 12,633 7,256

Leasingverbindlichkeiten - kurzfristiger Anteil 134 127

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 9,957 12,761

Leistungen und sonstige

Verbindlichkeiten

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 3,095 122

Zu zahlende Einkommensteuer 1,562 3,327

Überziehungskredit 887 -

Aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich - kurzfristiger Anteil 2,053 813

Verbindlichkeiten insgesamt 30,321 24,405

Eigenkapital insgesamt 180,556 197,793

Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 210,877 222,199

11. August 2022 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL, "Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (das "Quartal" bzw. "erste Halbjahr") bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Quartal und das erste Halbjahr finden Sie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") und den ungeprüften Jahresabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR veröffentlicht wurden.- Bruttoeinnahmen in Höhe von 36,99 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 23,4 Prozent gegenüber den 29,98 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021 ("Q2 2021").- Bruttogewinn von 17,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 28,8 Prozent gegenüber den 13,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021.- EBITDA (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettodevisengewinne) in Höhe von 17,8 Mio. USD, ein Anstieg um 23,8 % gegenüber den 14,0 Mio. USD im zweiten Quartal 2021. Dies entspricht einem EBITDA (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettodevisengewinne) für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 in Höhe von 31,5 Millionen US-Dollar (H1 2021: 23,5 Millionen US-Dollar).- Minenbetriebskosten von 692 $ pro Unze (Q2 2021: 715 $ pro Unze).- Nachhaltige Gesamtkosten ("AISC") Nicht-IFRS-Kennzahlen wie "On-Mine-Kosten pro Unze", "All-in Sustaining Cost pro Unze" und "bereinigte EPS" werden in dieser Mitteilung verwendet. Siehe Abschnitt 10 der MD&A für eine Diskussion der Nicht-IFRS-Kennzahlen. von 925 $ pro Unze (Q2 2021: 901 $ pro Unze). Der Anstieg um 3 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal spiegelt die niedrigeren Kosten pro Unze in der Mine wider, die durch höhere Verwaltungskosten ausgeglichen wurden.- Unverwässerter IFRS-Gewinn pro Aktie (EPS") von 87,7 Cent (Q2 2021: 21,1 Cent).- Bereinigtes EPS von 56,2 Cents (Q2 2021: 62,6 Cents).- Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 16,7 Mio. USD (Q2 2021: 12,7 Mio. USD).- Nettobarmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 10,9 Millionen US-Dollar (2. Quartal 2021, 16,7 Millionen US-Dollar).- Gesamtdividende im Quartal in Höhe von 14 Cent pro Aktie, die im April 2022 gezahlt wurde; eine weitere Dividende in gleicher Höhe von 14 Cent pro Aktie wurde im Juli 2022 gezahlt.- Im Quartal wurden 20.091 Unzen Gold produziert, 20 % mehr als die 16.710 Unzen, die im zweiten Quartal 2021 produziert wurden, und ein neuer Produktionsrekord für ein Quartal.- Im ersten Halbjahr wurden 38.605 Unzen produziert, 29 Prozent mehr als die 29.907 Unzen, die im ersten Halbjahr 2021 produziert wurden.- Am 21. Juli 2022 gab Caledonia bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Kauf von Bilboes Gold Limited unterzeichnet hat, der Muttergesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaft in Simbabwe das Goldprojekt Bilboes in Simbabwe ("Bilboes" oder das "Projekt") Siehe Pressemitteilung vom 21. Juli 2022 mit dem Titel "Transaktion zum Erwerb des Bilboes-Goldprojekts in Simbabwe". besitzt. Vorbehaltlich der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss wird der Gesamtpreis für den Erwerb 5.123.044 Caledonia-Aktien betragen, was ungefähr 28,5 % des vollständig verwässerten Eigenkapitals von Caledonia entspricht, sowie eine 1%-ige Netto-Schmelzlizenzgebühr ("NSR") auf die Erträge des Projekts.- Bilboes beherbergt nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven gemäß NI 43-101 von 1,96 Millionen Unzen Gold in 26,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t, gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold in 35,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold in 9,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,89 g/t Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" (Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Bilboes), der mit Datum vom 15. Dezember 2021 von DRA Projects Africa Holdings (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 21. Juli 2022 auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.- Die von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie zeigt das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau mit einer durchschnittlichen Produktion von 168.000 Unzen pro Jahr bei einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren. Caledonia wird eine Machbarkeitsstudie erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln (unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen).- Steigerung der Produktion in der Mine Blanket (Blanket") auf das Ziel von 80.000 Unzen Gold pro Jahr Siehe den technischen Bericht mit dem Titel " Caledonia Mining Corporation plc NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" vom 17. Mai 2021, der von Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 26. Mai 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurde., Senkung der Betriebskosten und Erhöhung der Flexibilität für weitere Erschließungen und Explorationen, wodurch die langfristige Zukunft von Blanket gesichert und verbessert wird.- Erfüllung der Bedingungen, um den Erwerb von Bilboes Gold Limited abzuschließen und anschließend eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Vermarktung des Projekts im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen zu ermitteln.- Wiederaufnahme des Oxidbetriebs in Bilboes im Rahmen einer Abgabenvereinbarung mit dem Ziel, innerhalb von etwa sechs Monaten einen cash-generierenden Betrieb zu schaffen.- Aktualisierung der NI 43-101-konformen abgeleiteten Mineralressourcen auf den Maligreen-Claims, die derzeit schätzungsweise etwa 940.000 Unzen Gold in 15,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,88 g/t enthalten Siehe den technischen Bericht mit dem Titel " Caledonia Mining Corporation plc NI 43-101 Mineral Resource Report on the Maligreen Gold Project, Zimbabwe" von Minxcon (Pty) Ltd vom 2. November 2021, der am 5. November 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurde.- Inbetriebnahme der 12-MWac-Solaranlage, die 27 % des gesamten Strombedarfs von Blanket decken soll.- Weitere Investitionsmöglichkeiten im Goldsektor in Simbabwe und anderswo prüfen."Dies war ein hervorragendes Quartal und in der Tat ein Halbjahr mit einer Produktion von knapp über 20.000 Unzen im zweiten Quartal, was einen Rekord für ein Quartal darstellt. Die erste Hälfte des Jahres 2022 hat unsere Erwartungen übertroffen und wir haben nun unser vierteljährliches Produktionsziel erreicht. Die hervorragende Produktion hat zusammen mit einem höheren Goldpreis und einer guten Kostenkontrolle zu einem Anstieg des IFRS-Gewinns pro Aktie um 321 % und des Nettobarbetrags aus der betrieblichen Tätigkeit um 31 % gegenüber dem Vergleichsquartal 2021 beigetragen."Im Juli gab Caledonia bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Kauf von Bilboes Gold Limited unterzeichnet hat, der Holdinggesellschaft für eine große, hochgradige, offen abbaubare Goldressource. Wir haben den Fortschritt des Projekts über mehrere Jahre hinweg verfolgt und sind der Meinung, dass Bilboes das beste Golderschließungsprojekt in Simbabwe und sogar eines der besten Golderschließungsprojekte in Afrika ist."Der Abschluss der Transaktion ist an mehrere Bedingungen geknüpft, aber sobald diese erfüllt sind, können wir eine Machbarkeitsstudie erstellen, um den vernünftigsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen zu ermitteln. Caledonia beabsichtigt außerdem, den Oxidbetrieb in Bilboes vor Abschluss der Transaktion im Rahmen einer Tributvereinbarung wieder in Betrieb zu nehmen, um innerhalb von etwa sechs Monaten einen cash-generierenden Betrieb zu schaffen."Unser unmittelbarer strategischer Fokus liegt weiterhin auf Blanket und wir sind auf dem besten Weg, unser Produktionsziel von 73-80.000 Unzen Gold für dieses Jahr zu erreichen, wobei die Produktion im ersten Halbjahr 38.605 Unzen Gold betrug. Wir werden auch weiterhin unsere Betriebskosten senken und die Flexibilität erhöhen, um weitere Erschließungs- und Explorationsarbeiten durchzuführen und so die langfristige Zukunft von Blanket zu sichern und zu verbessern."Der geplante Erwerb von Bilboes baut auch auf dem kürzlich erfolgten Erwerb der Maligreen-Claims auf, wo wir die vorhandenen geologischen Informationen weiter auswerten und uns darauf konzentrieren, das Vertrauen in die Ressourcenbasis zu erhöhen. Caledonia wird im Rahmen seiner Finanzierungs- und Managementkapazitäten auch andere Investitionsmöglichkeiten im Goldsektor von Simbabwe in Betracht ziehen."2022 war bisher ein hervorragendes Jahr, und ich möchte dem Team für seine kontinuierliche harte Arbeit danken. "Caledonia wird am 12. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen der zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: Unvermögen, geschätzte Ressourcen und Reserven zu ermitteln, von den Schätzungen abweichende Erzgehalte und -ausbeuten, Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, erheblich von den Schätzungen abweichende Kapital- und Betriebskosten, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und andere Faktoren.Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu den Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte der Mineralreserven beim Abbau; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, der verstärkte Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Produktionssteigerung, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.