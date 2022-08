Andy Schectman: Wie ein großer Reset abläuft und was er für Gold bedeutet

"Wenn man einen großen Reset will, muss man die Preise von Vermögenswerten in die Höhe treiben, den Dollar als Waffe einsetzen und der Welt einen Anreiz geben, sich vom Dollar zu entfernen", so Andy Schectman, Präsident von Miles Franklin, an Investing News . Er beobachtet den Trend zur Entdollarisierung seit Jahren und glaubt, dass sich die Welt einem Wendepunkt nähert."Ich beobachte seit 2017 eine Entwicklung, die mich sehr besorgt darüber macht, wohin wir uns letztlich bewegen, und es dreht sich alles um die Entdollarisierung", erklärte Schectman. Er ging zunächst darauf ein, dass viele Zentralbanken weltweit nicht nur ihr Gold repatriieren, sondern auch mehr davon kaufen. Im Zuge dieser Aktivitäten stufte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) Gold wieder als Reservewährung der ersten Kategorie ein.Darüber hinaus sprach Schectman über das Petrodollar-System, bei dem US-Dollar an ölexportierende Länder gezahlt werden. "Seit 1974 lautet die Vereinbarung zwischen Henry Kissinger und dem saudischen Königreich: Wir werden euch schützen, und dafür werdet ihr das Öl über die OPEC weltweit in US-Dollar denominieren", meinte er.Da Saudi-Arabien jedoch darüber nachdenkt, sich den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) anzuschließen, besteht die Möglichkeit, dass das Land beginnt, Öl in anderen Währungen auszugeben. In diesem Fall würde der Dollar nach Ansicht von Schectman in die USA zurückfließen, was zu einem sprunghaften Anstieg der Zinssätze führen würde. "Meiner Meinung nach wird es zu einer massiven Koalitionsbewegung gegenüber dem US-Dollar kommen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de