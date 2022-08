Gold verliert etwas an Glanz; falkenhafte Fed überschattet schwächerer Inflation

Der Goldpreis gab am Freitag nach, da die aggressiven Äußerungen der US-Notenbank zu Zinserhöhungen den Optimismus über Anzeichen einer Abkühlung der Inflation in den USA überwogen, so berichtet Investing.com . Doch die Äußerungen von Fed-Vertretern über den Weg der Straffung der Geldpolitik über Nacht verunsicherten die Anleger hinsichtlich der künftigen Zinssätze.Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, erklärte, sie sei offen für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September und wies darauf hin, dass die Inflation immer noch auf einem 40-Jahres-Hoch liege, wie Reuters berichtete. Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, sagte diese Woche ebenfalls, dass die Fed die Zinsen bis zum Jahresende auf mindestens 3,25% bis 3,5% anheben müsse, um die Inflation zu bekämpfen.Ihre Kommentare machten den Optimismus über einen unerwarteten Rückgang der US-Erzeugerpreisinflation im Juli zunichte, wie Daten vom Donnerstag zeigten. Dies geschah, nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass die Verbraucherpreisinflation in den USA im Juli stagnierte, nachdem sie zu Beginn des Jahres exponentiell gestiegen war.Während beide Werte zu einem Rückgang des Dollarindexes führten, blieben die Anleger unsicher über den Kurs der US-Geldpolitik in diesem Jahr, da vor der nächsten Sitzung der Fed weitere Inflations- und Beschäftigungsdaten anstehen. Auch die Renditen von Staatsanleihen stiegen in dieser Woche.© Redaktion GoldSeiten.de