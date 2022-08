Ägypten: Gold wird an der Rohstoffbörse gehandelt werden

Das ägyptische Ministerium für Versorgung und Binnenhandel hat beschlossen, im ersten Quartal 2023 den Goldhandel an der ägyptischen Rohstoffbörse anzubieten. In einem Gespräch mit Sada Elbald English (SEE) betonte der Berater des Ministers für Versorgung und Binnenhandel, Nagi Farg, dass der Goldhandel an der Rohstoffbörse allen Beteiligten Schutz bieten wird.Er fügte hinzu, dass diese Entscheidung nicht ausreicht, um eine vollständige Transparenz im Bereich des Goldes zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass dieser Schritt im Einklang mit dem Plan des Staates steht, Ägypten in ein regionales Zentrum für Gold zu verwandeln und mehr große internationale Goldfirmen zu Investitionen auf dem heimischen Markt anzuregen.Es ist erwähnenswert, dass diese Entscheidung während Ashmawys Erklärungen anlässlich der Eröffnung eines Registrierungszentrums im Regierungsbezirk Beni Suef getroffen wurde.© Redaktion GoldSeiten.de