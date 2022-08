Peter Schiff: Anhaltende & höhere Inflation, gefolgt von Implosion des USD

Trotz der monatelangen Rally der US-Aktien droht eine Finanzkrise, die schlimmer ist als 2008, so Peter Schiff, Chefmarktstratege bei Euro Pacific Asset Management, in einem Interview mit Kitco News . Er warnte, dass eine schlimmere Finanzkrise als 2008 drohe, wenn die Federal Reserve die Zinsen weiter erhöhe."2008 ging es um faule Kredite", erklärte er. "Es ging darum, dass Menschen sich Geld liehen und es nicht zurückzahlen konnten. Die Sicherheiten für diese Kredite waren nicht gut, weil es sich um Immobilien handelte, und die Preise fielen. Nun, wir haben jetzt viel mehr Schulden als 2008... und deshalb wird dies eine viel größere Krise sein, wenn die Zahlungsausfälle beginnen." Schiff fügte hinzu, dass die Banken dieses Mal nicht gerettet werden könnten. "Wenn sie scheitern, wird es noch viel schlimmer werden, außer die Inflation ist zu hoch und die Fed bekämpft die Inflation", meinte er. "Es gibt kein TARP 2.0. All diese Banken werden scheitern müssen."Trotz des leichten Rückgangs der gemeldeten CPI erklärte Schiff, dass die Inflation noch viel schlimmer werden wird. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir eine höhere Zahl als 9,1% [Inflation] bekommen werden", sagte er. "Wir sind mit dem Inflationsproblem noch lange nicht fertig. Es wird uns noch viele Jahre begleiten, wahrscheinlich sogar noch den Rest dieses Jahrzehnts."Da die Fed eine "massive Finanzkrise" verhindern will, würde dies laut Schiff zu einer "Staatsschuldenkrise" und einer "Krise des US-Dollar" führen. "Der Dollar ist in der Anfangsphase dieser großen Inflation so stark gestiegen, weil die Anleger sich Illusionen über die Fähigkeit der Fed machen, die Inflation einzudämmen und auf 2% zu senken", sagte er. "Wenn sie in der Realität aufwachen und erkennen, dass die Inflation auf unbestimmte Zeit weit über 2% liegen wird, wird der Dollar in den Keller fallen, und Gold und Silber werden in die Höhe schnellen.© Redaktion GoldSeiten.de