Infla X- Selbstgemachte Liquidität

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Weizenausfuhr gibt es nun - verringert - wieder, dafür schwere Spannungen zwischen USA und China wegen Taiwan, dem bedeutendsten Prozessorhersteller der Welt (also gefährlich, diese Spannungslage)Der Kapitalmarktzins war in den letzten Wochen wieder gesunken, was die Erholung an allen Börsen auslöste.Die abgelaufene Woche brachte hinsichtlich des Kapitalmarktzinses keine Erhöhung trotz des weiteren Tightenings der FED und trotz der weiter gestiegenen Geldmarktzinsen.Die Kapitalmarktzinsen blieben stabilMehr Geld und das nicht teurer = mehr kaufen, so primitiv ist das und es treibt den privatbanklichen Kreditgeldmultiplikator in die InflationGoldAktienCryptosgekauft wird alles, Fundamentals völlig egal.Die Fundamentaldaten sind für Aktien schlecht. Die geopolotischen Risiken nehmen weiter zu. Auslöser für den anspringenden Kreditmultiplikator waren gedämpte Inflationszahlen = Hoffnung auf nicht mehr so brutale FED: July PPI (Produktionskostenindex) minus 0,5% vs. minus 0,3% Erwartung.Wir sagten schon immer: Inflation ist nicht Teuerung, Teuerung ist nicht Inflation. Deflation ist nicht Verbilligung, Verbilligung ist nicht Deflation. Monatelang hatten wir Teuerung bei Deflation.Die abgelaufene Woche zeigte uns Verbilligung bei Inflation.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.