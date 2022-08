Kitco-Umfrage: Wall Street gespalten zwischen Bullen und Bären

Obwohl der Goldpreis nach den kühleren Inflationsdaten keine Breakout-Rally hinlegen konnte, wird er den Freitag mit seinem vierten Wochengewinn in Folge abschließen. Die Wall Street ist jedoch weiterhin geteilter Meinung über die Richtung des Edelmetalls in der kommenden Woche. Die Verlangsamung der Inflation war die wichtigste Botschaft der makroökonomischen Daten letzter Woche. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 11 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 9% neutral eingestellt, während jeweils 45,5% einen niedrigeren sowie 45,5% einen höheren Preis für diese Woche erwarten.Außerdem gaben auch 216 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 42,1% der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. 28,7% erwarten einen Preisrückgang, und 29,2% blieben neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de