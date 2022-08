Simbabwe begrüßt Erfolg der Goldmünzen und will weitere ausgeben

Goldmünzen, die in Simbabwe als Zahlungsmittel verwendet werden, sollen nach Angaben der Zentralbank bald auch in kleineren Stückelungen erhältlich sein. Die zunehmende Inflation hat dazu geführt, dass die Menschen ihre simbabwischen Dollar in US-Dollar umtauschen, um den Wertverlust ihrer Ersparnisse zu verhindern, berichtet Yahoo Finance Dies führte zu einer Verknappung der US-Währung und trieb die Wechselkurse in die Höhe, so dass die Zentralbank mit einem Kreditstopp reagierte. Doch schon bald änderte sie ihren Kurs und gab letzten Monat stattdessen Goldmünzen im Wert von 1.800 US-Dollar aus, um die Nachfrage nach US-Dollar zu senken.Diese höherwertigen Goldmünzen sind bei zugelassenen Banken erhältlich und können vor Ort gehandelt werden. Das durchschnittliche Jahresgehalt eines Beamten in Simbabwe beträgt 2.600 USD, und nach Angaben der staatlichen Zeitung Herald wurden seit ihrer Einführung im vergangenen Monat 4.475 Goldmünzen verkauft. Damit ist sie in den Augen der Zentralbank ein Erfolg. Die Goldmünzen mit dem niedrigeren Wert von 180 US-Dollar sollen im November auf den Markt kommen, berichtet der Herald.Die Reaktionen auf die Münzen waren gemischt. Einige sagen, sie seien gut für Unternehmen, die den Wert ihres Geldes erhalten wollen, aber andere meinen, die Mehrheit der simbabwischen Arbeitnehmer werde sie sich trotzdem nicht leisten können.© Redaktion GoldSeiten.de